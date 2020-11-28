Наталья Водянова снялась полностью обнаженной для модного журнала

38-летняя Наталья Водянова - мама пятерых детей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наталья Водянова снялась в провокационной фотосессии для глянцевого журнала «Love»: модель сфотографировалась полностью обнаженной. Из одежды на ней – только туфельки, волосы свободно спадают на плечи, на лице минимум макияжа. 38-летняя мама пятрых детей выглядит потрясающе: фигуре Натальи можно только позавидовать.

Вместе с Водяновой в фотосессии снялись сразу несколько супермоделей: Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Лара Стоун, Дженел Уильямс, Эмбер Валетта, Кристен Макменами, Дарья Вербова. Манекенщицы позируют обнаженными, стоя в одинаковых позах с поднятыми вверх руками. Все они – настоящие легенды подиума. Самая старшая из моделей – 50-летняя Наоми Кэмпбелл, Эмбер Валетте – 46, Кейт Мосс – 46, но они по-прежнему прекрасны. Авторами фотосессии выступили известные фотографы Мерт Алас и Маркус Пигготт.

Наталья снялась обнаженной в фотосессии для журнала «Love». Фото: Инстаграм.

Наталья Водянова счастлива в браке с сыном французского миллиардера Антуана Арно. С наследником одной из богатейших семей планеты Наталья Водянова познакомилась в 2011 году после того, как развелась с британским лордом Джастином Портамном. В браке с английским аристократом она родила троих старших детей - 18-летнего Лукаса, 14-летнюю Неву и 12-летнего Виктора. Сам Антуан рассказывал, что влюбился в Водянову с первого взгляда. Он увидел ее, когда она снималась в фотосессии для рекламы модного дома, где работал Арно. В союзе с Антуаном у Натальи появились еще двое сыновей — в 2014 году родился Максим, а в 2016-м — Роман.

Этой осенью Наталья и Антуан сыграли скромную свадьбу в Париже. Пара намеревалась устроить пышное торжество, но в их планы вмешалась пандемия коронавируса. Влюбленные хотели пожениться в начале лета во Франции, в регионе Шампань. Наталья уже выбрала платье и даже разослала приглашения 300 гостям. Но потом жених и невеста все отменили. 19 сентября они расписались в парижской мэрии под личным контролем мэра города Анн Идальго и официально стали мужем и женой.

Многие не верили, что после стольких лет гражданского брака они решат скрепить отношения. «Я и так чувствую, что мы женаты. А если все хорошо - зачем что-то менять? Штамп в паспорте точно не сделает наши отношения лучше», - уверяла несколько лет назад Водянова. Но когда весной поклонники заметили у нее на пальце помолвочное кольцо с огромным бриллиантом, то сразу поняли: свадьбе – быть.