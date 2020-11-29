«Одно лицо с Тарзаном»: Наташа Королева изменила прическу и стала копией своего мужа

Наташа Королева решила радикально преобразиться. Фото: Инстаграм.

Наташа Королева после публичного скандала с неверностью мужа решила начать жизнь с чистого листа. А, как известно, когда женщина хочет что-то изменить, то в первую очередь меняет прическу. Певица отправилась в салон красоты и отважилась на смелый эксперимент с собственной внешностью. Артистка нарастила волосы: теперь у нее волнистые локоны длиной ниже талии. Наталья также решила изменить их оттенок, превратившись из брюнетки в блондинку.

Результатом певица поделилась в Инстаграме, опубликовав видео, снятое в салоне. В ролике стилист колдует над прической Королевой, придавая ее локонам желаемый объем.

- Афролоконы! Психанула! – объявила Наталья.

Певица обзавелась светлыми кудряшками. Фото: кадр видео.

Поклонники ахнули: с новой прической Королева стала просто копией своего мужа. В комментариях в посту певицы фолловеры пишут, что афролоконы Натальи очень похожи на длинные волосы Сергея Глушко. «Наташа, ты с этими кудрявыми волосами похожа на своего мужа», «Теперь с Тарзаном одно лицо», «Она все-таки сняла с него скальп. Молодец», «Вылитый Тарзан», «Наташа, что с вами стало. Измена разрывает и заставляет женщин делать черти что», «Наташа, вы под Тарзана косите? Верните всё как было обратно», «Вы теперь с Сергеем стали как брат с сестрой», «Муж и жена с годами становятся похожими друг на друга», «Теперь можно вместо Тарзана выступать», - шутят подписчики.

Поклонники считают, что с новой прической Наташа стала копией своего мужа Тарзана. Фото: Инстаграм.

К счастью, в своем посте Наталья упомянула, что такие локоны – вариант для тех, кто хочет преобразиться на время. Так что, скорее всего, через несколько дней Королева избавится от кудряшек и вернется к своему более привычному для всех имиджу.

Напомним, Сергей Глушко публично покаялся в своей измене в Инстаграме. Супруг Королевой опубликовал пост, в котором рассказал, что провел ночь с двумя девушками, пока Наташи не было дома.

- Меня развели, я повелся, но любовь у меня одна — это женщина, которая дана мне Богом. Это было сделано намеренно. Эти сущности, грубо говоря, склеили меня. Я повелся. Они обладали набором веществ, которым ввели меня в состояние полного неадеквата, и произошло то, что произошло. Одна кричит, что беременна, но я не допускал, чтобы этого произошло, - сообщил в видео Сергей.

"Она все-таки сняла с него скальп. Молодец", - шутят фолловеры в комментариях. Фото: кадр видео.

По его словам, Наташа очень болезненно отреагировала на его признание.

- Я сказал: «Наташа, я приму любое твое решение. Разводись, выгоняй — заслужил». Первое время она находилась в прострации, просто смотрела в одну точку. Это хуже всего, уж лучше бы кричала... – рассказывал Глушко.

В итоге Наталья решила простить супруга и дать ему второй шанс. К слову, сама певица уверяет, что она далеко не так любвеобильна, как Тарзан, который, как известно, "мужик на 200%". В интервью Собчак Королева призналась, что у нее в жизни были только два мужчины: первый муж Игорь Николаев и второй супруг Сергей Глушко.