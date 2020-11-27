Три миллиона в год: сын Ксении Собчак пойдет в элитную школу для богатых

Телеведущая не экономит на маленьком Платоне Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак души не чает в своем единственном сыне Платоне. Телеведущая не раз рассказывала, как ее изменило материнство. Звезда для наследника не жалеет ни сил, ни средств. Так, она строит шикарный дом на Рублевке, где будет огромный бассейн для Платона, так как мальчик обожает плавать буквально с младенчества. Кроме того, сын знаменитости вовсю готовится к поступлению в элитную школу для богатых.

"До поступления в большую английскую школу ISM Платон начал учить английский в группе", - поделилась Ксения Собчак в блоге. Речь идет о The International School of Moscow. Обучение там не из дешевых. В год придется расставаться с цифрой с шестью нулями.

Занятия в спецшколе проводятся исключительно на английском. Четырехлетний Платон изучает язык больше двух лет. Уроки проводятся в небольших группах. Стоит удовольствие 40 тысяч рублей в месяц за два раза в неделю. То есть за каждое занятие Ксения платит около пяти тысяч рублей.

Само обучение в дошкольном классе для Платона будет стоить 2 093 000 рублей, передает Peopletalk.ru. Эта сумма вносится тремя этапами: сначала 837 тысяч рублей, а потом два раза по 628 тысяч рублей.

За рассмотрение заявления на поступление нужно заплатить 21 тысячу рублей, вступительный взнос - 486 тысяч рублей. Стоимость обедов на год - 97 тысяч рублей. Школьная форма обходится примерно в 27 тысяч рублей.

В классе должно быть не больше 20% русскоговорящих детей. Окончательное решение по зачислению в дошкольный класс выносит приемная комиссия.

Помимо прочего дети будут заниматься живописью, актерским мастерством, музыкой. В школе есть множество клубов по интересам: шахматы, логика, искусство и математика, иностранные языки.

Все послешкольные занятия входят в стоимость. Однако за некоторые нужно платить отдельно. Самый скромный прайс за годовое обучение маленького Платона составит три миллиона рублей.

Выпускные экзамены в старшей школе дают возможность детям поступить почти во все лучшие университеты мира.