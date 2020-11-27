Виталина Цымбалюк-Романовская: «Я знаю правду, как уходил Джигарханян. И она страшная...» Фото: Личный архив

Сразу после смерти Армена Джигарханяна возник вопрос, а как собственно доживал свою жизнь 85-летний народный артист СССР. Из руководителя театра он превратился за три года в беспомощного человека, который мог передвигаться только в инвалидной коляске, почти никого не узнавал, не выходил на улицу. Конечно, возраст… Но что происходило в его жизни с тех пор, как его развели с Виталиной Цымбалюк-Романовской? Новости мы узнавали от его друзей. Самого народного артиста ни видно, ни слышно не было. Это подтвердил и его старинный друг драматург Эдвард Радзинский. Эдвард Станиславович рассказал, что много раз пытался дозвониться Армену Борисовичу. Но к телефону его не звали.

Радзинского поддержала певица Наталья Ветлицкая. Она написала в FB: «Кошмар. Даже Эдвард не сдержался. Надеюсь, вся правда выйдет на свет рано или поздно. Об этом обязательно начнут говорить».

Виталина Цымбалюк-Романовская ей ответила: «К сожалению, я ее уже знаю. И она страшная...»

Недавно пасынок Джигарханяна Степан проговорился, что Армен Борисович очень страдал от некроза тканей, который образовались из-за пролежней. Он умирал в мучениях. Признание страшное. Степан его сделал, видимо, сгоряча. Не подумал о том, что существует связь между пролежнями, то есть результатом плохого ухода за лежачим больным, и тем, что рядом с Джигарханяном в этот период, в последние месяцы его жизни, находилась мать Степана – Татьяна Власова (вторая супруга народного артиста).

О том, как счастливо прошло их воссоединение, нам рассказывало окружение Джигарханяна. Якобы он объясняется ей в любви. И вдруг некроз тканей 4-й степени и пролежни. Откуда? Почему не был обеспечен патронажный уход, когда рядом с актером, как нам говорили, была круглосуточная сиделка и Татьяна Сергеевна?

Эти вопросы обсуждают пока в соцсетях. Люди делятся мнением, что если бы рядом с Джигарханяном была Виталина, он бы жил до сих пор. Когда их разлучили «друзья», Джигарханян резко сдал. Для «друзей», пасынка, бывшей жены Татьяны Власовой деньги, недвижимость были важнее жизни человека. Вспомнили, как Татьяна Сергеевна 20 лет припеваючи жила в Америки, пока Джигарханян вкалывал в Москве и посылал ей деньги за океан. Как только денежный поток иссяк, а он вздумал жениться на другой, тогда Власова со Степаном выкрали его с помощью "друзей", оговорили Виталину и поместили Джигарханяна под домашний арест.