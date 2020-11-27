«Лига Европы - заколдованный турнир для нас»: Гончаренко - о ничейном результате с «Фейеноордом»

Тренер ЦСКА посчитал, сколько его команда не может выиграть дома в ЛЕ Фото: REUTERS

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал Лигу Европы «заколдованным турниром». Так белорусский специалист прокомментировал ничью в прошедшем матче с «Фейеноордом» и отсутствие побед в Лиге Европы на протяжении трёх лет.

Смотря матч против голландцев, действительно напрашивается разговоры о колдовстве. ЦСКА почти весь второй тайм играл в большинстве, имел кучу моментов, но реализовать их так и не сумел. Как итог - 3 очка и последнее место в группе с австрийским «Вольфсбергом» и «Динамо» из Загреба.

- Лига Европы - заколдованный турнир для нас какой-то. Мы вспоминали, когда последний раз выигрывали дома. С «Црвеной звездой», - года три уже прошло.

Много наносим ударов, но то далеко от ворот, то ещё что-то. Если в первом тайме у нас предпосылок было больше, игра была более открытая игра, то во втором после удаления соперник уплотнился, выпустили высоких игроков, но подач было мало, к сожалению.

Если команда наносит девять ударов, то такое должно выливаться в голы. Мы наносим больше. Не хватает реализации, а от чего она зависит: не хватает уверенности нападающим, может, спринт начинают раньше, последний пас. Плохо, когда нет подходов, - прокомментировал нули на табло Виктор Гочаренко.

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