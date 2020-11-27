Мы собрали последние новости о ситуации в Нагорном Карабахе на 27 ноября 2020 года Фото: REUTERS

ПАРИЖ НЕ СТАНЕТ ПРИЗНАВАТЬ АРЦАХ

Баку на какое-то время переключился с Еревана на Париж. МИД Азербайджана даже пригласил к себе посла Франции Захари Гросса.

А все из-за той самой резолюции французского сената с призывом признать независимость Нагорного Карабаха, как самостоятельной республики.

"На встрече с французским послом была вручена нота протеста", — заявила официальный представитель азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева.

Напомним, французские сенаторы 25 ноября одобрили документ с призывом к правительству признать независимость Нагорного Карабаха. Высказались за принятие 305 членов верхней палаты, против проголосовал только один. Армяне заявили, что решение французского сената можно расценивать, как "историческое", а Баку назвал резолюцию "клочком бумаги".

"Признание Парижем независимости Карабаха никому не пойдет на пользу, на это не пошел даже Ереван", - предупредил статс-секретарь французского МИД Жан-Батист Лемуан.

В итоге МИД Франции заявил, что не станет признавать самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику (Арцах), однако "по-прежнему полон решимости в рамках перемирия добиться долгосрочного урегулирования конфликта с учетом соблюдения требований безопасности и достоинства народов региона". "

НА ГРАНИЦЕ АРМЕНИИ НАШЛИ ЗОЛОТО

"Новости, циркулирующие различными СМИ о том, что азербайджанские солдаты вторглись в золотую шахту Сотк и требуют освободить пространство от сотрудников, не соответствуют действительности. Территория золоторудного месторождения Сотк находится на границе Армении и перешедшего под контроль Азербайджана Кельбаджарского района Нагорного Карабаха, но она полностью находится на территории Армении", - пояснил эколог и журналист Галуст Нанян 26 ноября телеканалу "Говорит Ереван".

Его слова процитировал сайт Минобороны Армении.

Однако, в ряде СМИ появилось видео, на котором азербайджанские солдаты находятся на территории похожей на месторождения золота Сотк. По сообщениям ряда ведомств, Сотк является крупнейшим в Армении и эксплуатировался российской компанией GeoProMining.

В Ереване продолжаются выступления оппонентов премьера Никола Пашиняна. Они требуют отменить военное положение в стране, чтобы сменить его. Поводом для отмены военного положения депутаты партий "Светлая Армения" и "Процветающая Армения" назвали ограничения "касающиеся основ демократии, свободы слова, собраний, забастовок". Национальное собрание выслушало оппозицию и благоразумно отказалось отменить режим военного положения в Армении.

Генеральный секретарь Минобороны Артур Саркисян также призвал политиков воздержаться от отмены военного положения до решения всех существующих проблем.