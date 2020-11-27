Германия призывает закрыть все европейские горнолыжные курорты. Швейцария против Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В связи приближающимися рождественскими праздниками и эпидемией коронавируса канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала закрыть все европейские горнолыжные курорты.

От имени правительства Германии она намерена обратиться ко всем странам Европы, чтобы ограничить дальнейшее распространение эпидемии. Туристские поездки должны быть отменены, а людям не стоит строить планы о путешествиях на рождественские каникулы, чтобы избежать ненужных контактов, считает она.

Меркель надеется на взаимопонимание. Тем более, что все хорошо помнят, как минувшей зимой австрийский горнолыжный курорт Ишгль стал рассадником коронавируса. Как позже констатировали специалисты, вирус передавался от человека к человеку не во время катания на горных склонах, а в ресторанах, барах, кафе и банях, где отдыхающие коротали вечера.

Сотни туристов из скандинавских стран, России, Германии, Франции вернулись домой не только с положительными эмоциями, но с положительным тестом на COVID-19. Они заразили тысячи других, смиренно сидевших на карантине.

В марте прошлого года на страницах европейской прессы тирольский Ишгль упоминался, как второй Ухань. При этом австрийские власти долго отрицали, что именно этот популярный горнолыжный курорт стал одним из самых серьезных очагов распространения коронавируса в Европе.

С начала ноября для жителей Германии действует рекомендация посещать другие города только в случае крайней необходимости. Закрыты практически все гостиницы. Принятые меры не принесли пока желаемого результата. Удалось лишь приостановить распространение пандемии, и то, не везде. Но без этих ограничений последствия могли бы быть куда печальней.

Сейчас наиболее серьезные очаги распространение коронавируса находятся на границах Германии с Австрией, Швейцарией и Францией. Ситуация очень тревожная. Руководство европейских стран с пониманием должно отнестись к инициативе правительства Германии. А это значит, что любимые и привычные зимние места отдыха россиян в Швейцарии, Франции, Австрии, Италии и Андорре в этом сезоне скорее всего будут недоступны

Хотя власти Швейцарии заявили о том, что не будут закрывать зимние горнолыжные курорты. Они мотивируют это тем, что в их стране не такая острая ситуация с коронавирусом. Но признают, что диалог с соседними странами потребуется, так как большинство курортов расположены одновременно на территории двух и более государств.