В 2020 году в Лос-Анджелесе зафиксировано рекордное количество убийств

Четыре перестрелки в минувшие выходные довели счет жертв до 300 Фото: REUTERS

Власти калифорнийского Города Ангелов сообщили, что число жертв убийств в текущем году достигло 300 – это рекордная цифра за последние 11 лет для Лос-Анджелеса.

По мнению правоохранителей, виновата пандемия и сокращения в полиции.

Несмотря на вводимые властями ограничения в связи с коронавирусом и необходимостью горожан преимущественно находиться дома, выстрелы на улицах Лос-Анджелеса стали звучать чаще. Правоохранители заявляют, что стрельба участилась примерно на треть, а количество жертв достигло максимума с 2009 года.

Последней каплей, которая довела их число до круглой цифры, стали четыре перестрелки в последние выходные – в них погибли четыре человека, которым просто не повезло оказаться не в том месте и не в то время: 41-летняя женщина, ребенок, катавшийся на велосипеде, 50-летний бездомный и 20-летний молодой человек.

Согласно статистике, количество жертв в октябре текущего года выросло более чем на 20% по сравнению с тем же месяцем 2019 года. А на территории Южного бюро полицейского управления Лос-Анджелеса число насильственных смертей увеличилось на 50%.

Проблема усугубляется тем, что все большее количество горожан носят с собой оружие. На фоне реорганизации полиции, вызванной серьезным сокращением бюджета, это нередко приводит к трагическим последствиям.