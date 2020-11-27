Глава правительства РФ поздравил Иркутскую нефтяную компанию с 20-летием

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Фото: РИА Новости

Глава правительства отметил: «За эти годы вы многого достигли, прошли большой путь – от небольшой компании до крупного нефтяного холдинга. Сегодня ИНК – крупнейший независимый производитель углеводородного сырья в нашей стране, который занимается геологическим изучением, разведкой и добычей нефти и газа в Восточной Сибири.

Год от года «Иркутская нефтяная компания» динамично развивается, осваивает новые месторождения, внедряет инновационные решения в интенсификацию добычи,

совершенствует политику в сфере экологии. Благодаря активному международному сотрудничеству ИНК с европейскими и азиатскими компаниями реализуются масштабные инфраструктурные проекты, строятся современные заводы.

Ярактинское месторождение ИНК. Фото: пресс-служба ИНК

И, конечно, меняют жизнь людей к лучшему. Здесь создаются новые рабочие места, строятся дороги, дома, медицинские учреждения, школы и детские сады. Важно, что проекты «Иркутской нефтяной компании» дают необходимый импульс развитию северных городов, обеспечивают экономический рост Восточной Сибири.

Достижения ИНК –это эффективная политика руководства компании, четкая и слаженная работа ее коллектива. Уверен, что ответственное отношение к своему делу, целеустремленность и впредь будут залогом вашего успеха».

Производство. Фото: пресс-служба ИНК

Михаил Мишустин пожелал коллективу компании удачи, крепкого здоровья и благополучия.

ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) – один из крупнейших частных производителей углеводородного сырья в России. Предприятие проводит геологическое изучение, разведку и разработку 50 участков недр на территории Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Красноярского края. Компания основана в 2000 г. иркутскими предпринимателями, основные акционеры – председатель совета директоров Николай Буйнов и генеральный директор Марина Седых. ИНК является крупнейшим налогоплательщиком региона, головной офис расположен в Иркутске.