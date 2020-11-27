СК России расследовал дела криминального авторитета Шишкана

Олег Медведев (до смены фамилии - Олег Шишканов) во время избрания меры пресечения в Басманном суде. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации завершило следственные действия в отношении 18 участников преступного сообщества, которое возглавлял Олег Медведев (до изменения фамилии – Шишканов). Его участникам инкриминируется ряд тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых убийства, вымогательства, причинение вреда здоровью, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, организация и участие в преступном сообществе и другие (ст.ст.105, 163, 111, 222, 210 УК РФ). Фигуранты уголовного дела и их защитники вскоре приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела. Самому Шишканову вменяется статья "занятие высшего положения в преступной иерархии".

СЕРИЯ ЗАКАЗНЫХ УБИЙСТВ

Одним из наиболее жестоких преступлений, в совершении которых обвиняется Медведев и его соучастники, является убийство генерального директора ЗАО "Племзавод Раменское" - депутата органа местного самоуправления Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи. Они пропали без вести в 2012 году, и после этого в СМИ выдвигались различные версии случившегося, в том числе о возможном бегстве Сидоровой и ее семьи за границу из-за нецелевой растраты кредита, а также убийстве из-за разногласий между ней и Медведевым – публично известным с 90-х годов криминальным авторитетом, пользующимся огромным влиянием на территории Раменского района Московской области.

- С учетом того, что при осмотре дома Сидоровой были обнаружены следы крови и волочения тел, свидетельствующие о насильственном захвате пропавших без вести и вероятном их убийстве, версия о бегстве за границу была опровергнута, а версия о причастности к преступлению Медведева была принята следствием за рабочую, - рассказывает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Кроме того, через несколько дней после исчезновения семьи на территории соседнего Воскресенского района был обнаружен сгоревший автомобиль, а рядом с ним перчатка с биологическими следами Александра Сидорова.

Много сил соучастниками убийства было брошено на то, чтобы направить следствие по ложному пути - находились «свидетели», утверждавшие, что после возбуждения уголовного дела видели Сидорову живой, в некоторых публикациях СМИ версия о бегстве за границу преподносилась как наиболее обоснованная.

- Несколько лет следователи регионального следственного управления проверяли версию о причастности Медведева к безвестному исчезновению – были допрошены десятки людей, в том числе сам Медведев и некоторые участники его преступного сообщества, проводились обыски, выемки, десятки экспертиз. Но отсутствие весомых доказательств не давало оснований для предъявления им обвинения, а это, в свою очередь, служило надежной гарантией молчания со стороны участников его преступного сообщества, которые знали, что будет, если кто-то из них начнет давать показания. Убедительное подтверждение тому –смерть в следственном изоляторе одного из участников преступного сообщества Павла Морозова, задержанного за другое убийство незадолго до исчезновения Сидоровой. Именно Морозов пользовался похищенным автомобилем, на котором перевозили потерпевших, и нет сомнений, что Морозов, выполнявший в преступном сообществе роль водителя и охранника Медведева, располагал информацией о лицах, причастных к преступлению, и именно эта осведомленность вынудила его совершить самоубийство, - отмечает Петренко.

При таких обстоятельствах раскрытие убийства осложнялось, и в 2019 году уголовное дело было передано в центральный аппарат Следственного комитета.

Следственной группой были заново изучены обстоятельства безвестного исчезновения Сидоровой и её семьи, а также последовавшей за её исчезновением фактически безвозмездной передачи обширных земельных участков племзавода жителю города Раменское, имевшему прямое отношение к Медведеву. Не оставалось сомнений, что организовать и осуществить похищение и убийство четырёх человек под силу только достаточно крупной организованной группе, а безвозмездная передача земель прямо указывала на Медведева как на выгодоприобретателя и организатора данного преступления. Но всё это были косвенные улики, а требовались прямые доказательства.

РОЗЫСК И ОБВИНЕНИЕ

По имевшейся оперативной информации, Медведев намеревался после широкого празднования своего 55-летнего юбилея выехать за границу на постоянное место жительства, в связи с чем было принято решение задержать его до этого момента.

- Подразделениями полиции и ФСБ была проделана большая подготовительная работа, которая завершилась задержанием Медведева во время его выезда за пределы его загородного имения. Вместе с ним был задержан один из наиболее жестоких и опасных участников преступного сообщества – Эдуард Харьков, который попытался воспрепятствовать задержанию Медведева и напал на сотрудника полиции, находившегося в этот момент рядом.

Эти задержания послужили сигналом к бегству для наиболее активных участников преступного сообщества, некоторым из них удалось скрыться за границей. Подразделения Главного управления уголовного розыска МВД и ОРУ ФСБ были к этому готовы и в течение нескольких месяцев смогли вычислить их местонахождение. Первые задержания подозреваемых в сентябре 2019 года проводились следователями совместно с оперативниками МВД и ФСБ на территориях Московской, Тверской, Псковской, Рязанской областей и на Камчатке. Уже первый из задержанных соучастников в ходе допроса раскрыл обстоятельства убийства и указал на место захоронения тел убитых, - рассказывает представитель ведомства.

В результате масштабных поисковых работ в октябре 2019 года тела обнаружены и идентифицированы. И только после этого следователи смогли предъявить Медведеву обвинения в убийстве семьи Сидоровой.

Дальнейшее расследование только подтверждало эту версию и конкретизировало роли соучастников, стали понятны масштабы преступной деятельности Медведева и размеры его преступных доходов, позволяющих вести роскошный образ жизни. Задержания участников преступного сообщества продолжались до конца октября текущего года.

ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ ПРОВАЛИЛАСЬ

В последнее время в СМИ и социальных сетях распространяется информация, где Медведев позиционируется как крупный бизнесмен и меценат, пожертвовавший огромные суммы на благотворительные цели и поддержку футбольного клуба "Сатурн" в Раменском районе. А расследуемое уголовное дело, согласно этим материалам, результат желания некоторых влиятельных лиц расправиться с Медведевым через правоохранительные органы.

- Такая линия защиты была выбрана не сразу – со своей первой командой защитников Медведев делал ставку на признание его невменяемым. Следователям были представлены различные медицинские документы, и заявлено ходатайство о проведении Медведеву судебно-психиатрической экспертизы. Когда эта попытка провалилась и стало очевидным, что симулировать психическое расстройство и обмануть психиатров он не в состоянии, Медведев поменял команду защитников и сделал ставку на затягивание следствия любыми способами. Новая команда в этом преуспела. При отсутствии убедительных доводов в пользу Медведева его защитник регулярно не являлась на следственные действия, срывала подписание протоколов, пыталась представить себя некой жертвой следственного произвола. Подобные действия защиты не редкость, но обычно к ним прибегают, когда нечего противопоставить фактам и доказательствам, - подчеркнула Петренко.

Как удалось установить следствию, в действительности Медведев не являлся предпринимателем, так как даже не имел легальных источников дохода и не платил налогов. Согласно данным налоговой службы, единственный раз в 2013 году он получил доход в размере 6999 рублей, из которых был уплачен налог в размере 630 рублей. Сам Медведев следствию пояснил, что платить в бюджет не в его принципах, и налоги он платил так, как считал для себя приемлемым.

При этом в ведомстве считают, что утверждения Медведева о занятии благотворительностью и щедрых пожертвованиях на социально значимые цели не имеют фактического подтверждения и опровергаются материалами уголовного дела. При этом следствию известно, что обвиняемый с определенной целью поддерживал приятельские отношения со многими политиками, бизнесменами и артистами, мог себе позволить щедро оплачивать их дружбу и услуги, но назвать такие действия благотворительностью никак нельзя.

Сейчас, когда следственные действия по уголовному делу завершены и у Медведева не осталось иллюзий по поводу его неприкосновенности от уголовного преследования, для него и его защиты нет другого выхода, как всеми способами затянуть ознакомление с уголовным делом и, при поддержке своих влиятельных знакомых добиваться изменения ему меры пресечения.

- Расследование уголовного дела в отношении соучастников Медведева, скрывшихся за границей, продолжается, не исключено, что в рамках расследуемого дела будут выявляться новые обстоятельства и новые лица, которые также в свое время предстанут перед судом за совершенные преступления, - заявили в СК России.

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