Эксперты предостерегли россиян от мошенников в «черную пятницу»

В дни интернет-распродаж, увы, активизируются и мошенники. Будьте внимательны! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чтобы не пасть жертвой «черной пятницы» и не остаться с носом, эксперты рекомендуют очень внимательно отнестись к процессу, не поддаваясь массовому помешательству при выборе товаров на распродаже. Кроме того, они рекомендуют использовать только проверенные ресурсы, в противном случае все ваши личные данные могут оказаться в руках мошенников.

Какие правила еще следует соблюдать, чтобы получить удовольствие от глобальной акции? Во-первых, брать на шопинг только наличные или завести отдельную карту с ограниченным лимитом, чтобы случайно не «засветить» основную кредитку. Во-вторых, заглянуть в магазины премиум-сегмента, где можно будет выбрать те товары, которые в обычное время вам не по карману. А в-третьих, заранее отложить понравившиеся вещи, чтобы иметь возможность спокойно взвесить все «за» и «против» перед тем, как оплатить товар.

Напомним, что в ночь на 27 ноября стартует пришедшая к нам с Запада глобальная осенняя акция, во время которой магазины предлагают максимальные скидки на определенные товары. Обычно «черная» пятница продолжается до вечера воскресенья, однако особо выгодную продукцию раскупают практически в первые минуты акции. Мошенники тоже ударно готовятся к «мероприятию», устраивая массовые атаки на любителей выгодных покупок, поэтому не стоит терять бдительность, передавать персональные данные третьим лицам или отправлять деньги неизвестно кому, чтобы якобы зарезервировать понравившийся товар заранее.