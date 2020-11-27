Большая пресс-конференция Владимира Путина 2020 пройдет в видеоформате

Ежегодная Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет в онлайн-формате. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кремле определились с форматом ежегодной Большой пресс-конференции Владимира Путина в 2020 году. Она, как и большинство мероприятий с участием президента в ситуации пандемии, пройдет в формате видеоконференции.

Как сообщила пресс-служба главы государства, общение Путина с с журналистами всей страны состоится 17 декабря. Но в этот раз вопросы и ответы будет разделять большее расстояние, чем несколько метров. «В связи со сложной эпидемиологической обстановкой президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарёво. Представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в уже привычном для них зале Центра Международной Торговли. А журналисты региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего федерального округа: для связи с Москвой в каждом округе будут организованы специальные площадки. Количество участников будет ограничено с учётом требований Роспотребнадзора».

То есть корреспонденты не смогут увидеть Путина вживую, но как минимум сэкономят на билете до Москвы. А на возможности задать вопрос новая реальность вряд ли отразится.

Ну и кроме того, когда на той или иной площадке, как это бывает обычно, поднимется шум, теперь можно будет просто выключить звук.

Президент Путин перед началом итоговой пресс-конференции 2019 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, как будет организована работа во время пресс-конференции.

Задать вопросы главе государства смогут не только журналисты, но и граждане страны через приложение «Москва. Путину», которое будет доступно с 6 декабря. Волонтеры ОНФ будут обрабатывать поступившие вопросы.

Региональные журналисты Центрального федерального округа разместятся не в Москве, а на площадке в Туле.

- Можно предположить, что это будет весьма продолжительное мероприятие, - спрогнозировал Песков.

ГДЕ БУДУТ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Центральный федеральный округ:

– г. Москва

– г. Тула

Северо-Западный федеральный округ:

– г. Санкт-Петербург

Южный федеральный округ:

– г. Ростов-на-Дону

Северо-Кавказский федеральный округ:

– г. Ставрополь

Приволжский федеральный округ:

– г. Нижний Новгород

Уральский федеральный округ:

– г. Екатеринбург

Сибирский федеральный округ:

– г. Новосибирск

Дальневосточный федеральный округ:

– г. Владивосток