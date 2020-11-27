ЮНИСЕФ: будущее целого поколения под угрозой из-за коронавируса

По мнению экспертов, ситуация с пандемией способна изменить жизнь сотен миллионов детей во всем мире. Фото: REUTERS

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) подготовил доклад, в котором, в частности, призвал предотвратить потерю целого поколения из-за проблем, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

В ЮНИСЕФ отметили, что легкое и часто бессимптомное течение COVID-19 у детей – это всего лишь верхушка айсберга, и не стоит сбрасывать со счетов те угрозы, которые несет юному поколению коронакризис.

По мнению экспертов организации, ситуация с пандемией способна изменить жизнь сотен миллионов детей во всем мире.

«На протяжении всей пандемии COVID-19 существовал стойкий миф о том, что дети практически не страдают от этой болезни. Нет ничего более далекого от правды <…> Сбои в предоставлении основных услуг и рост уровня бедности представляют собой самую большую угрозу для детей. Чем дольше длится кризис, тем сильнее он влияет на образование, здоровье, питание и благополучие детей. Будущее целого поколения под угрозой», – отметила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

По данным организации, охват услугами по питанию женщин и детей в 135 странах снизился на 40%, кроме того, значительно упала доля плановых вакцинаций детей от опасных инфекций, что связано со страхом перед заражением коронавирусом.

В докладе утверждается, что до конца текущего года 6-7 миллионов детей в возрасте до 5 лет будут страдать от острого недоедания, а отмеченный рост их количества на 14% приведет к более чем 10 тысячам детских смертей в месяц.

«Мы просим правительства, партнеров и частный сектор прислушиваться к мнению детей и уделять приоритетное внимание их потребностям. Поскольку все мы переосмысливаем будущее и смотрим в будущее, в постпандемический мир, дети должны быть на первом месте», – сказала Фор, комментируя печальные цифры доклада.