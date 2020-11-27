Полиция задержала пьяного внука советского генерала за ложное сообщение о теракте

Борис Радушнов у портрета деда. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вечером в службу спасения поступил странный звонок с тревожным сообщением. Мужчина представился Борисом и рассказал оперативникам, что сейчас находится в подмосковном Голицыно на Привокзальной площади, где заметил 5 человек, планирующих совершить террористический акт.

Борис уверял полицейских, что опасность серьезная, и в сумках у предполагаемых террористов скорее всего находится взрывчатка. Полицейские пытались выяснить, как мужчина смог определить в толпе террористов, на что Борис пояснил оперативникам, что он всю жизнь связан с военной службой - его отец и дед были офицерами, и он без ошибки может вычислить врага.

На место сразу были направлены оперативные службы для проверки информации. Вскоре полицейские обнаружили на площади и самого звонившего. Им оказался 48-летний Борис Радушнов, внук и полный тезка советского генерал-майора, участника Великой Отечественной войны.

"На Привокзальной площади в Голицыно был задержан 48-летний Борис Радушнов, который ранее совершил ложное сообщение об акте терроризма. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и как-то вразумительно объяснить свой поступок не смог, но уверял полицейских, что его жизненный опыт позволяет определить людей занимающихся терроризмом", - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Полицейские провели полное обследование Привокзальной площади и прилегающей территории, но, как и ожидалось, не обнаружили никаких следов террористов или взрывных устройств. В настоящее время полицией проводится проверка, по результатам которой станет известно, какое наказание понесет пьяный внук советского генерала за ложное сообщение об акте терроризма.

Генерал-майор Борис Владимирович Радушнов - участник Великой Отечественной войны. На войне стал генералом в возрасте 38 лет. Был инженером, руководил отделом снабжения ВВС. Лично руководил перебазированием захваченных аэродромов противника, где организовывал прием летных частей и ведение боевых операций.