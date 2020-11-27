Как справиться со стагнацией в экономике

Более 600 мировых спикеров и тысячи онлайн-участников объединит Международная неделя бизнеса – 2020 (МНБ), которая пройдет с 8 по 11 декабря в столице Республики Башкортостан городе Уфе в гибридном – онлайн и офлайн – формате.

«Мы с вами живём в очень интересное время, становимся сильнее и крепче, набираемся бесценного опыта. Мы сняли республику с тормоза, и сейчас она постепенно набирает обороты. Это подтверждается высокой оценкой наших действий федеральным центром и неплохими экономическими показателями. Наша главная задача – дальнейшее развитие экономики, поддержка малого и среднего бизнеса, привлечение инвестиций. Предстоящий 2021 год будет для нас, как и для всей страны, непростым в экономическом плане. Но мы с уверенностью смотрим в будущее», – говорит Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, принимающей Международную неделю бизнеса – 2020.

О формате

Мероприятия Международной недели бизнеса пройдут с ограниченным числом участников на площадке и значительной виртуальной аудиторией. Следить за деловой программой онлайн смогут все пользователи, регистрация доступна на официальном портале ibw-bashkortostan.com. Зрители и спикеры смогут обмениваться мнениями и вопросами в прямом эфире через сервисы обратной связи. Уникальный формат позволит провести форум максимально безопасно и эффективно.

О программе

Деловая программа рассчитана на четыре дня и будет посвящена темам малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС; предпринимательства в России; туризма; экономики и экспорта.

8 декабря в рамках Международной недели бизнеса – 2020 пройдет VI форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. В течение всего дня планируется проведение панельных дискуссий по наиболее актуальным вопросам малого и среднего бизнеса, таким, как формирование и развитие экономических отношений между странами-участницами ШОС и БРИКС, проблемы предпринимательства и международной торговли, развитие единого делового пространства ШОС и БРИКС, реализация системы BRICS Pay и поддержка креативных индустрий.

В рамках первого дня МНБ состоится презентация Всемирной Фольклориады – пожалуй, самого яркого события культурной жизни России будущего года. Съезд фольклорных коллективов всего мира традиционно проводится раз в четыре года и в 2021 году он состоится в России, в Республике Башкортостан.

Завершится первый день Международной недели бизнеса фешен-показом Cosmopolitan Россия, в рамках уникального проекта «Национальная мода без границ». Главная цель проекта — обратить внимание на индустрию легкой промышленности в регионах, привлечь российское дизайнерское сообщество, поддержать малый и средний бизнес, а также содействовать молодым начинающим дизайнерам. Концепция показа заключается в синергии мировых тенденций и национальных мотивов, культуры региона и современности.

Второй день форума полностью посвящен вопросам российского бизнеса. Представители МСП будут взаимодействовать на площадке с экспертами и властью, чтобы совместно выработать новые стратегии развития предпринимательской сферы. Малое и среднее предпринимательство, женский бизнес, трансформация в новых условиях, коммерция онлайн – это только малая часть деловой программы бизнес-дня. Здесь же на площадке Международной недели бизнеса состоится Всероссийский форум «Территория бизнеса – территория жизни» и пройдет вручение Национальной премии «Бизнес-успех»: это всероссийский конкурс для предпринимателей, которые готовы заявить о своих проектах на государственном уровне.

Деловая программа будет организована в партнерстве с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральной службой государственной регистрации, кадастров и картографии (Росреестр), общественной организацией «Деловая Россия», Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).

На повестке Международной недели бизнеса остро стоят трендовые темы развития туристической отрасли. 10 декабря в рамках дня Туризма МНБ эксперты обсудят вопросы комплексного управления территориями, «правильное» продвижение как на внутреннем, так и на внешнем рынках, поддержку геопарков и особо охраняемых природных зон, развитие круглогодичного туризма и его ответвлений – экологического и агротуризма, диджитализацию отрасли. Пожалуй, самый важный вопрос, который рассмотрят эксперты на полях дня туризма, будет посвящен становлению малой авиации в России, возрождение которой позволит расширить транспортные связи туристских дестинаций регионов.

Обсуждать перспективы развития туриндустрии приглашены заместитель председателя правительства РФ Чернышенко, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян, руководители общественных организаций, предприниматели, руководители профильных РОИВ субъектов страны.

В рамках третьего дня МНБ также будет презентована Всемирная премия в области технологий в туризме World Travel Technology Awards: в 2021 году в Башкортостане состоятся сразу несколько мероприятий Гранд-тура Всемирной премии в области туризма, включая «Оскар туристической индустрии» – World Travel Awards Europe Event 2021.

Участники завершающего дня Международной недели бизнеса 11 декабря обсудят новые пути развития экономики и экспорта, точки роста европейского бизнеса в России, B2G, специфику продвижения IT-услуг, инновации и создание системы опережающих индикаторов как ответ на новые вызовы государственного управления экономикой. Ключевым событием станет Съезд министров экономического развития регионов России «Регионы в постковидный период. Преодоление последствий и новые возможности».

Итогом работы форума, посвященного экономике и экспорту, станут новые меры развития Общенационального плана восстановления, рекомендации для выстраивания векторов стратегии государственной политики, антикризисной поддержки региональных проектов, инструменты и новые рычаги привлечения внешних инвестиций.

Участников форума ожидает также презентация IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы «WorldSkills Russia» и награждение победителей конкурса «Экспортер года» Республики Башкортостан. Завершит программу Всероссийская телевизионная премия «ТЭФИ-КАПИТАЛ».

Организатор Международной недели бизнеса – Правительство Республики Башкортостан. Оператор проведения МНБ–2020 – АНО «Конгресс-бюро Республики Башкортостан «Офис-группа».