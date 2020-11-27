У обвиняемых в покушении на убийство девятилетнего мальчика из Подольска опека забрала двоих детей

Обвинение в покушении на убийство предъявили 26-летней сестре мальчика Марине Власовой (на фото) и ее гражданскому мужу.

История, которая случилась с девятилетним приемным ребенком Вадимом (здесь и далее имена героев изменены прим. ред.) шокировала многих, но не тех, кто близко знал эту семью.

Напомним, как развивались события. 25 ноября в одной квартир в спальном квартале Подольска на мальчика с ножом напала 26-летняя сестра (родная дочь его приемных родителей) и ее 35-летний гражданский муж. Сначала они жестоко избили ребенка, а потом накинулись на него с ножом. С пятью ранениями в живот и спину ребенок сумел вырваться и выбежал на улицу. В этот момент во дворе дома он встретил приёмного отца, который и вызвал скорую. Сейчас мальчик в больнице. 27 ноября обвинение в покушении на убийство предъявили его 26-летней сестре Марине Власовой и ее гражданскому мужу 35-летнему Вадиму Суслову.

Уже сегодня, 27 ноября, в суде им изберут меру пресечения. Следствие настаивает на аресте и, учитывая тяжесть преступления, скорее всего, парочка отправится в СИЗО.

Но что же это за семья такая, и чем им помешал ребёнок? По версии следствия, на мальчика гражданские супруги напали, будучи с в состоянии алкогольного опьянения. Сам конфликт начался из-за ноутбука, который они не смогли поделить с ребенком. Сначала Вадимку били ногами, потом схватились за ножи.

- Перебрали с алкоголем в тот день, - заявила следователям Марина Власова.

Но соседи уверяют, в невменяемом состоянии женщина и ее гражданский муж были всегда.

- Она наркотиками увлеклась еще в школе. Непутевая совершенно девица была. Наверное, поэтому ее родители и взяли мальчика в детском доме. Они к нему прекрасно относились: одет, обут, окружен заботой и любовью. А вот сестра и ее хахаль своим поступком нас не удивили. Они вместе уже лет пять. Сошлись на любви к наркоте. Женаты они не были официально никогда, но у них двое совместных детей, - рассказала kp.ru соседка семьи Валерия Жиркова.

Но где же в момент убийства были их родные дети? Как удалось выяснить «КП», всего месяц назад у неблагополучной парочки родных детей забрали органы опеки. Старшему ребенку два года, младшему всего несколько месяцев. Сейчас оба малыша в доме малютки. Казалось бы, после такого мамаша и папаша могли бы взяться за ум, но нет.

- Они и не думали за детей своих бороться. Насколько я знаю, бабушка хотела их себе забрать, оформляла документы. Ну а эти двое бухали и не знаю, что еще делали, - рассказала соседка семьи.

После изъятия детей, в конце октября Марина Власова переехала в квартиру родителей, в которой они жили с приемным сыном. А вот визиты сожителя наркомана и тунеядца были под полным запретом. В квартиру мужчина зашел зная, что в этот момент родители Марины находятся на работе.

ОФИЦИАЛЬНО

- Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ в части «Покушение на убийство». Во время обыска изъята одежда обвиняемых, на которой есть следы крови ребенка, - прокомментировала Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

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