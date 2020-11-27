«Одно окно» открывает для экспортеров новые двери

Единая экосистема

Возьмем для примера не самую сложную, казалось бы, процедуру - получение мер господдержки. Пусть это будет господдержка на участие в международных выставках, положенная российским бизнесменам. Процедура стандартна, тысячи экспортеров каждый год подают заявки на ее получение. Тем не менее, согласование этой господдержки могло занимать до нескольких месяцев. А все потому, что нужно заполнять кучу бумаг. Забыл расписаться, поставить печать, допустил ошибку в данных - документы не проходят проверку, возвращаются и отправляй по новой.

Теперь это все в прошлом. 26 ноября Российский экспортный центр запустил комплексную цифровую экосистему «Одно окно», которая упростила бизнесменам доступ ко многим важнейшим сервисам. И речь не только о государственных услугах, таких, как подача заявок на господдержку или таможенное декларирование. Новая платформа даст экспортерам возможность получать консультации специалистов, находить бизнес-партнеров, детально изучать рынки сбыта своей продукции и многое другое. Все это теперь доступно в электронном виде в личном кабинете экспортера по адресу myexport.exportcenter.ru.

Разработчики системы ставили перед собой два жестких условия – отказ от бумаги и уменьшение роли человеческого фактора при принятии решений.

- В создании тех сервисов, которые мы сегодня представляем, было занято 11 ведомств. Потребовалось изменить их подход к вопросам работы с бумагами и пониманию цифровизации. Мы с самого начала отказались от сканирования документов, использования PDF-файлов, а перешли непосредственно к электронному обмену сведениями, - рассказал на церемонии запуска «Одного окна» заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.

Создатели платформы предпочитают называть новые возможности не просто сервисами, а суперсервисами. Почему? Дело в том, что речь идет не просто о переводе документооборота из бумажного в электронный или о пользовании разрозненными услугами. «Одно окно» работает как единая экосистема накопления информации. Сведения, которые экспортер подает для получения какой-либо услуги, остаются в его профиле. И когда ему потребуется очередная услуга, вводить или запрашивать данные заново не нужно - если информация есть в системе, она подгружается автоматически.

Супервозможности для малого бизнеса

Все суперсервисы платформы «Одно окно» можно условно разделить на четыре группы.

1. Государственные сервисы. Среди них:

• таможенное декларирование,

• подтверждение нулевой ставки НДС,

• валютный контроль.

2. Государственная поддержка. Сюда входят:

• господдержка на участие в выставках,

• компенсация расходов на транспортировку продукции агропромышленного комплекса и промышленного сектора.

3. Бизнес-сервисы. В их числе:

• поиск иностранных покупателей,

• поиск российских поставщиков,

• консультации по вопросам логистики,

• сопровождение переговорного процесса.

4. Аналитические сервисы. К ним относятся:

• поиск внешних рынков сбыта,

• поиск экспортных ниш.

К слову, аналитические сервисы - очень интересное нововведение для экспортеров, особенно из числа малого и среднего бизнеса.

- Российский экспортный центр подписан на ряд авторитетных международных баз данных, сведения из которых используются для предоставления аналитики нашим экспортерам, - говорит генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина. - С помощью этой аналитики они могут выстраивать свою маркетинговую политику, выбирать перспективные ниши для экспорта. Эти сервисы у нас предоставляются бесплатно, что особенно актуально для тех экспортеров, которые не имеют возможности содержать большой штат маркетологов и аналитиков.

Привлечение подобных небольших компаний к экспортной деятельности – одна из основных задач запуска «Одного окна».

- В первую очередь мы нацелены на поддержку малого и среднего бизнеса, который производит порой очень хорошую продукцию, вполне способную конкурировать на международных рынках. Но люди даже не знают, как выйти на эти рынки, - говорит Алексей Оверчук. - Мы надеемся, что благодаря этому сервису порог выхода на внешние рынки будет снижен и гораздо больше российских компаний получат возможность торговать за рубежом.

КСТАТИ

Жалоба как подарок

Список сервисов платформы «Одно окно» будет постепенно расширяться. В следующем году разработчики планируют добавить около 20 государственных услуг, связанных с получением разрешительных документов от ветеринарных служб, Росздравнадзора и других ведомств.

Разработчики будут постоянно работать над улучшением дизайна, функционала и удобства платформы. Для этого была запущена система оценки качества сервисов. После каждой услуги, которую экспортер будет получать в «Одном окне», он сможет не только оценить сервис, но и оставить комментарий - что его не устроило в работе сервиса и почему.

- На этапе запуска и первых месяцев функционирования сервисов мы будем исходить из принципа «Жалоба как подарок», - говорит Вероника Никишина. - Мы готовы сделать эти сервисы абсолютно понятными и комфортными для экспортеров. Единственное мое пожелание - не только критиковать, но и предлагать.