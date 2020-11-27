"Я не умер, я жив": Дмитрий Певцов рассказал, что с ним случилось на самом деле

Актер Дмитрий Певцов. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Дмитрий Певцов вынужден обратиться к своим поклонникам. Дело в том, что звезду сериала "Бандитский Петербург" опять "похоронили" светские хроникеры. Происходит это не первый раз, потому супруг Ольги Дроздовой с юмором отреагировал на слухи.

Дмитрий Певцов поспешил успокоить россиян после сообщений о своей смерти. Он рассказал, что с ним случилось на самом деле и в каком он состоянии.

57-летний супруг Ольги Дроздовой рассказал, что волноваться о его здоровье не стоит. В подтверждение своих слов он показал внушительных размеров бицепс, уточнив, что он пока находится не в лучшей физической форме.

"Я не умер! Я жив. Я буду жить долго и счастливо. Храни нас всех Господь", - со смехом опроверг Дмитрий сообщения о своей смерти. Кроме того, артист счел появление тревожных слухов о себе признаком того, что интерес к его персоне и творчеству не угасает.

Кстати, слухи о кончине народного артиста могли быть спровоцированы недавним сообщением о том, что Дмитрий якобы купил участок на Троекуровском кладбище. Он находится рядом с могилой сына Даниила, трагически погибшего в 2012 году в возрасте 22 лет. По словам охраны погоста, актер часто приезжает с женой на кладбище, убирает опавшие листья и приносит цветы.

Даниил родился от отношений Певцова и его однокурсницы по ГИТИСу Ларисы Блажко. После расставания с матерью мальчика Дмитрий долгое время с ним не общался. Впоследствии он очень жалел об этом. Наладить отношения с наследником артист смог благодаря Дроздовой."Это один из моих больших грехов. То, что я не признавал Даню", - рассказывал Певцов.

В 2012 году случилась трагедия. Жизнь Даниила оборвалась. По словам его звездного отца, это был несчастный случай. Молодой человек провел в коме девять дней и скончался 3 сентября. "Когда я перестал задавать себе вопросы «за что?», «почему?» и «в чем смысл?», пришло осознание того, для чего жил Даня, что именно успел сделать мой сын. И именно для меня!", - делился актер.