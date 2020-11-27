Вместе живут 15 лет: Юлия Барановская сделала признание о близком человеке

Юлия Барановская Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юлия Барановская воспитывает троих детей от Андрея Аршавина. После расставания с футболистом она не опустила руки, а построила блистательную карьеру на телевидении. Бывшая гражданская жена спортсмена не раз говорила, что хочет на своем примере показать женщинам, что развод - не приговор. А на днях телезвезда, отвечая на вопросы поклонников, впервые озвучила имя близкого человека, который находится рядом с ней целых 15 лет.

Юлия Барановская перестала скрывать еще одного члена своей семьи. Отвечая на вопрос поклонников в блоге, как телеведущей удается совмещать карьеру с материнством, она сделала откровенное признание.

Оказывается, растить сыновей Артема и Арсения, а также дочку Яну ей помогает няня Рая. Именно она помогает звездным наследникам с уроками и развозит их по секциям. Так, Яна профессионально занимается танцами, а Арсений - футболом.

Барановская рассказала, что уже 15 лет доверяет своих детей Рае. Она была рядом с Юлей в самый трудный для нее период - во время болезненного разрыва звезды с Андреем Аршавиным.

"Честно говоря, она уже давно член нашей семьи. Живет с нами. Это наше все", - поведала многодетная мама.

По словам Барановской, они познакомились в Санкт-Петербурге, где когда-то Юлия жила с Андреем и детьми. В 2009 году семейство переехало в Лондон - Аршавин как раз подписал контракт с "Арсеналом". Однако из роскошного особняка Юле, детям и Рае пришлось съехать и отправиться в Москву.

Рая, по признанию звезды, - очень скромная. Не любит публичность. Вот почему в блоге Юли нет ни одной фотографии с близким человеком. Барановская не стала скрывать, что каждую свободную минуту стремится проводить с детьми и няней.