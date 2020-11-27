Эксперты отмечают снижение числа лесных пожаров по вине человека

Лесопожарная ситуация в последние несколько лет улучшается.

В последние несколько лет доля лесных пожаров, причиной которых стал человеческий фактор, пусть медленно, но сокращается. Однако ситуация по-прежнему остается очень напряженной, считает заведующий кафедрой лесного дела и садово-паркового строительства факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства Академии биоресурсов и природопользования «Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского» Андрей Салтыков.

«Необходимо понимать разницу между лесными пожарами и ландшафтными, возникающими в большинстве своем по причине неаккуратного обращения с огнем и игнорирования правил противопожарной безопасности в лесах, - поясняет эксперт. – Во многих случаях ландшафтный пожар, возникший, например, на окраине заброшенной деревни, дачного поселка или при сжигании стерни на полях, неизбежно влечет за собой огромную опасность возникновения лесного пожара. Проблема ландшафтных пожаров требует особого внимания и работы с местным населением с целью профилактики и предотвращения лесных пожаров, наносящих огромный материальный и моральный ущерб».

Лесные пожары, произошедшие по вине человека, делятся на несколько категорий, обращает внимание профессор кафедры экономики природопользования экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Никоноров. Часть пожаров – чаще недалеко от населенных пунктов – случаются из-за неосторожного обращения с огнем. Они могут быстро перекинуться на лесной массив, отмечает Сергей Никоноров. Еще один вид – пожары, возникающие в результате хозяйственной деятельности. Это, прежде всего, палы сухой травы, когда огонь при отсутствии контроля разрастается на большие территории. Но не стоит забывать и про умышленные поджоги.

«Где-то это делают для того, чтобы потом получить право на вырубку обгоревшего участка. А где-то стимулом может быть и получение компенсаций за поврежденное имущество. Такие выплаты порой сильно превышают рыночную стоимость этого имущества. Вот почему президент, поднимая вопрос о важности экономического развития приарктических районов, подчеркивает важность повышения уровня жизни местного населения», - считает Сергей Никоноров.

Иногда причиной пожара становится обычное любопытство, констатирует директор Института лесоведения РАН Андрей Сирин.

«Это особенно заметно по удаленным территориям, где есть лицензионные участки по разработке полезных ископаемых, - говорит Андрей Сирин. – На самих участках соблюдаются очень жесткие противопожарные меры, введен тотальный контроль. Но выходя за пределы этих участков, работники часто начинают вести себя безответственно, что приводит к лесным пожарам из-за человеческого фактора».

При этом, продолжает эксперт, ужесточение контроля часто не дает эффекта: размер штрафа оказывается не так важен, как низкая вероятность быть пойманным. А повальное ужесточение контроля нередко имеет обратный эффект.

То же можно сказать и о выступлениях ученых-пирологов, которые на первый план выставляют положительную роль пожаров, комментирует Александра Волокитина из Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН. «Такие тезисы гораздо охотнее подхватываются СМИ. И эти мифы о лесных пожарах неподготовленное население принимает за «чистую монету». Так что просветительскую работу необходимо вести активнее».