Советник главы ЛНР Родион Мирошник: Приказ о начале новой войны на Донбассе Украина может получить в любой момент

Советник главы ЛНР Родион Мирошник. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Глава Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак признал, что решить проблему Донбасса военными методами Киеву точно не удастся. Со стороны украинского генерала прозвучало признание, что даже если войска под жовто-блакитными знаменами смогут войти в Донецк и Луганск, им "будут стрелять в спину местные жители".

За комментарием «КП» обратилась к советнику главы ЛНР Родиону Мирошнику.

- Генерал Хомчак признает, что силой Украина проблему Донбасса не решит.

- Украина по отношению к юго-востоку давно придерживается двойственной точки зрения. Когда Киеву выгодно, они говорят, что на Донбассе «наши люди, но они под дулами автоматов голосовали на референдуме». А потом «под дулами автоматов ходили на местные выборы». И также «под давлением» демонстрировали свое негатив к Украине.

- А когда речь касается военных действий?

- Тогда Украина говорит, что не хочет вести переговоры в республиками. Вот мы тут найдем на ближайшем рынке пару человек, которые смогут вести переговоры от имени Луганска и Донецка. С ними и начнем переговоры вести. А когда речь заходит о практических действиях, экс-президент Кравчук заявляет, мол я не буду вести переговоры с этими республиками. Потому что «войну ведет Россия» — и он разговаривать хочет «только с Россией».

- Если вопрос касается безопасности?

- И безопасности, и обмена пленными, конкретных действий — тут Украина вспоминает, что им недостаточно согласования с теми персонажами, которых они для своего удобства назвали "представителями республик". И звучит уже не первое признание, что Украинапонимает - она ведет гражданскую войну на Донбассе. И это внутренний военный конфликт - никакой не международный.

- Но Украине выгоднее продолжать утверждать, что это «международный конфликт»...

- Выгодно. Ведь тогда он регулируется международным правом. А что касается внутренних конфликтов, то там используется внутренне право. И люди, которые принимали решение о применении армии внутри страны— они должны сесть в тюрьму, пройдя через международный трибунал. Ведь в Конституции Украины запрещено использование армии для решение внутренних проблем страны.

- Но главком ВСУ Украины вынужден признать, что международное сообщество не одобрит, если регулярные части откроют боевые действия на Донбассе.

- Хотелось бы так трактовать его слова. Но глава ВСУ понимает, что он как главнокомандующий за подобного рода признания должен будет нести прямую ответственность - за каждого погибшего или травмированного в зоне конфликта. А их только по данным ОБСЕ 950 пострадало и более 160 погибло. То есть командующий по сути организовал карательную операцию.

- Хомчак говорит, что на Донбассе могут стрелять в спину - стелет соломку перед началом новых боев на Донбассе, оправдывает возможные грядущие потери?

- Думаю, да. И не один он. Ряд деятелей Украины переходят на воинственную риторику. Хомчак понимает, что деятели от политики хотят решать вопрос его руками. И начинает заранее оправдываться и страховаться. И вынужден признавать, что ситуация не совсем такова, как он и другие вынуждены представлять на украинских ток-шоу, что направлены на внутреннее потребление.

- Донбасс не ждет Киев с цветами?

- По нашей социологии, когда речь идет не о военных операциях, а о политико-дипломатическом решении конфликта, более 70% жителей ДНР и ЛНР не приемлют никакой украинский проект. После того количества крови, что здесь пролита. После тех радикальных заявлений по этим территориям, после риторики, к которой обращается и президент Зеленский, и высшие лица этого государства — мы не имеем ни малейшего желания участвовать в каких-либо украинских проектах, когда жителей Донбасса считают людьми второго сорта. Со стороны Украины есть только «мы»: мы их принудим, мы их заставим, мы им вправим мозги! По отношению к людям, которые живут на Донбассе и которые защищают свои права и свои дома.

- Хомчак опасается вмешательства России...

- Хомчак вынужден оправдывать заранее возможное поражение ВСУ, при том, что они раз в 10 превосходят корпуса народной милиции ЛНР и ДНР. Украинцы все это время боялись России. Но когда в Совбезе ООН докладывал представитель ОБСЕ, то на прямой вопрос о том, есть ли российские войска на Донбассе, тот сказал что не фиксировали ни разу наличие регулярных российских войск на Донбассе.

- Почему украинский военачальник именно сейчас выступил по Донбассу?

- Многие во власти на Украине уже понимают, что военный конфликт на Донбассе не в интересах людей ни с одной, ни с другой стороны. Он — для выяснения неких геополитических и макроэкономических вопросов. Украину пытаются использовать исключительно как инструмент, как место для бойни. Понятно, что всю эту риторику могут использовать для оправдания боевых действий «против России" на территории Украины, каковой они считают Донбасс, ценою жизни украинских же людей. То есть выбрать Украину местом боя.

- То есть на Украине ощущают, что их в очередной раз подставляют и используют?

- Пока немногие. Это начинают осознавать некоторые люди, которым это ближе всех. Люди типа Хомчака. Которые понимают, что некто отдаст политическую команду, а отвечать потом придется ему. И ему на скамье подсудимых сидеть. И выполнять грязную работу руками украинских солдат. И это будет другая история, чем тогда, когда они рассказывали, что «на Донбассе мы воюем с Россией». И вот уже начинаются речи про « артизан" и про "выстрелы в спину".

- Киев морально не готов к новой войне на Донбассе?

- Ключевой вопрос не в желании или готовности к войне Киева. Киев давно не субъектен. Он в том состоянии, когда ему дают команду - и он должен ее выполнять. И украинской верхушке страшно от того, что в какой-то момент они не смогут отказаться от самоубийственной команды. А такая команда может поступить.

- До нового года?

- О сроках не могу говорить. Это гадание. Мы наблюдаем перемещение тяжелой техники Это отмечается и инспекторами ОБСЕ. Речь о десятках танков, и других тяжелый вооружений, которые доставляются к линии соприкосновения. Растет число нарушений режима прекращения огня. За предыдущую неделю число нарушений было больше чем за предыдущий месяц.

- Вы сказали «команда может поступить»...

- Чем дальше центр принятия решений от территории соприкосновения, тем меньше факторов ограничивающих в головах. Пытаются решить свои вопросы за чужой счет. А на Украине нет иммунитета к такому давлению во власти. Верховная власть безвольна и не понимает своих национальных интересов. Чувство самосохранения по отношению к своим людям утрачено - в обмен на помощь МВФ и влияние Запада.

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