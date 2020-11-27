Владимир Урин: В 2023 году в Калиниграде появится первый филиал Большого театра

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин в прямом эфире программы «What’s up, страна!» радио «Комсомольская правда»

О новых культурно-образовательных и музейных комплексах, которые появятся во Владивостоке, Кемерове, Калининграде и Севастополе, а также о 250-летии Большого театра и о том, как артисты оперы и балета переносят карантинные меры в прямом эфире программы «What’s up, страна!» радио «Комсомольская правда» рассказал генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

- 2020 год не самый простой для культуры... Но тут мы видим, что многие культурные учреждения масштаба страны, в том числе Большой театр, вдруг входят в большую программу по созданию культурно-образовательных и музейных комплексов в регионах России. В Калининграде, Владивостоке, Кемерово, Севастополе. Как возник этот проект и зачем вы в него втянулись в такой сложный для культуры год?

- Вы знаете, партия сказала, комсомол ответил – «есть!». Мы ведь в стенах «Комсомольской правды». А если серьезно - эта идея возникла наверху, и я думаю, что она сама по себе очень мощная, классная. Дело не в том, что там строятся театры и музейные комплексы, а в том, что там создаются возможности для лучшего развития творческих талантов на местном уровне. Это потрясает! Что я имею в виду? Там строятся учебные заведения, которые будут готовить специалистов музейного дела, театрального дела и так далее. И хотя учебные корпуса еще строятся, по многим направлениям уже стали обучать детей – первый наборы прошли в этом году. То есть - филиалы московских и санкт-петербургских высших учебных заведений уже начали работать. Это очень важно! Потому что специалисты и тот уровень образования, который дается в Москве и в Санкт-Петербурге, бесценен и, конечно, чрезвычайно важно этот опыт дать регионам. Вторая составляющая, почему мы согласились войти в этот проект - это коллектив. Что такое создать творческий коллектив? Это не только набрать специалистов – монтировщиков, костюмеров, осветителей. Это, прежде всего, собрать труппу талантливых людей. А это очень долгосрочный проект, на который уйдут годы. И как важно, что рядом будет плечо. Как во Владивостоке и в Кемерово – плечо Мариинского театра, в Калининграде – плечо нашего Большого театра. То есть мы будем иметь возможность в первое время максимально поддерживать этот коллектив, потому что он будет являться нашим филиалом, и наши творческие силы будут работать на сцене в Калининграде.

- Хорошо, Калининград возьмем. Уже первый камень Большого театра в Калининграде заложен. Это будет звучать как филиал Большого театра? Или это будет Большой театр в Калининграде?

- Это филиал Большого театра. Это обязательно должен быть со временем самостоятельный творческий коллектив. Вот что было очень важно на первом этапе – максимально помочь созданию этого театра, а потом отпустить. Он и будет филиалом Большого театра. Но главное, чтобы творческая составляющая у него была самостоятельная. Чтобы он жил самостоятельной творческой жизнью, а не по указке из Москвы.

- Я вернусь в советское время - не будет так, когда молодому и талантливому, вполне возможно, танцору, танцовщице, балерине скажут: дорогая, хочешь танцевать на сцене Большого в Москве, давай-ка на практику годика на 3-4 в Калининград. А то и, знаете, проштрафился кто-то, вот ссылка такая.

- В миграции я не вижу ничего плохого. Сегодня Анна Нетребко поет в Маринке или в Большом, а завтра – в Метрополитен-опера в Нью-Йорке. Сегодня границы открыты в отличие от СССР. Какая проблема? Вы сели на самолет и через 1,5 часа в Калининграде. Что касается молодых талантов, то если нам удастся создать настоящий творческий коллектив, который будет жить и работать в Калининграде, то выпускники учебных заведений смогут проходить обучение там, а потом и сами свяжут свою жизнь с этим городом.

- Знаете, перефразирую из «птенца гнезда Петрова» - «птенец гнезда Большого», все-таки свой птенец. Не приглашенный варяг, такой спел – и уехал. Контракт закончился. Все-таки своего-то, наверное, тоже хочется.

- Сегодня особенно оперный театр, меньше – балетный, балетный все-таки самостоятельные коллективы, которые существуют, оперный театр сегодня практически живет вне границ. У нас поют сегодня артисты из Новосибирска, мы приглашаем, если свободен, из «Новой оперы», это артисты, которые из Мариинского театра поют в спектаклях нашего театра. Сегодня абсолютно свободные границы. Я имею в виду все, что касается солистов оперных. Поэтому ничего страшного в этом нет. Основа – да, это труппа Большого. Безусловно. Но возможность миграции, мне кажется, сегодня, я бы сказал, обогащает и дает возможности в Калининграде видеть тех, кто сегодня поет не только в Москве, но и по всему миру.

- Когда будет театр построен? Понятно, что мы про планы говорим.

- Декабрь 2023 года. Я не строитель, но по тому, как сейчас идет организация работ, как началось строительство и так далее, при очень серьезном включении всех - это возможный вариант.

- Про воспитанников, про молодежь. Хватает ли? Есть ли интерес? Есть ли спрос? Насколько отбор по сравнению с тем, что было 20 лет назад и сейчас, изменился?

- Конечно, изменился. Изменилось вообще отношение к театру. Место театра сегодня менее социально значимо, чем это было, допустим, в 60-е и 70-е годы. Хотя конкурсы в театральные институты сегодня достаточно высокие сравнить их с конкурсами, которые были в 60-е и 70-е годы, практически невозможно.

- Учиться на артистку, отправить девочку в балет…

- А это было замечательно. Знаете, почему?

- Почему?

- Это было, потому что тогда для тех, кто работал в балете, были открыты все двери. Они могли ездить по миру, они гастролировали. Ты попал в балет – ты вытащил счастливый билет. Сегодня нет проблем - вы можете поехать в любую страну мира.

- Неужели в балет шли не по воле сердца, а только для того, чтобы…

- Очень многие. И более того, ведь в балет чаще всего шли дети, не понимая, что они идут в балет. Это за них принимали решение родители. Ведь ребенка отдают в том возрасте, когда он сознательно, за редким исключением, увлечен танцем и так далее, но за редким исключением, можете себе представить, он сознательно выбирает профессию артиста балета. Можно в 7 лет выбрать сознательно профессию артиста балета? Но еще раз повторяю, слава богу, конкурс сегодня есть и он достаточно серьезный.

- Если мы говорим про образовательные учреждения культурных комплексов - это территория, где должны дети заниматься. Это все бесплатно?

- Конечно, это все то, что находится на бюджете.

- Продолжим говорить про строительство культурно-образовательных и музейных комплексов говорить. И про детей, которые будут в этих комплексах заниматься. А теперь самый главный вопрос: а народ пойдет? Будет ли наполняемость того же самого театра?

- Вы знаете, очень непростой вопрос. И к нему нельзя подходить легковесно, сейчас говорить высокие слова. Надо понимать, что заполнять оперный театр – а это два зала на 950 и на 300 мест – при населении Калининграда в 400 тысяч человек будет непросто. Поэтому там потребуется достаточно серьезная большая работа по этому поводу. В Калининграде достаточно большое количество туристов из Польши, из Германии. Как мне говорят власти Калининграда, что где-то около 2 млн туристов в год. Это очень серьезный потенциал. Туристы и для Большого театра в Москве - это очень серьезный потенциал зрителей. Вопрос только в одном - надо делать спектакли такого уровня, чтобы люди пошли. Безусловно, это непростой вопрос. И придется заниматься им не только вместе с организацией театра, но и со специалистами по PR, продвижению и по работе со зрителем.

- Самое главное, чтобы не было так: 24-го числа «Баядерка», 25-го – антрепризный спектакль «Муж и ее любовник».

- Давайте крайности брать не будем. Когда мы планировали эту самую крупную площадку в Калининграде, думали о том, какая должна быть сцена, какие возможности и мы все предусмотрели для того, чтобы на ней могли идти не только оперные и музыкальные спектакли, но и любые гастрольные. Когда я говорю – гастрольные, то имею в виду спектакли в самом хорошем, высоком смысле слова. То есть, чтобы любой театр России мог приехать и встать на этой площадке. Это очень важно!

- Через несколько лет исполняется 250 лет Большому театру. Как отмечать будем?

- До юбилея еще дожить надо! 250 лет – сезон 2025-2026 года. Я очень надеюсь, что это событие будет не российского масштаба, а мирового. И для того, чтобы мы достойно провели празднование, готовиться и думать об этом необходимо уже сейчас, за 4,5 года до даты. Мы встречались с министром культуры и обсудили планы по проведению юбилейного сезона и празднованию. Я очень рассчитываю на помощь в организации, потому как это вопросы очень серьезных и финансовых вложений. Мы очень надеемся, что будет крупный международный фестиваль оперного искусства и балетного искусства. Также мы планируем собрать большую научно-практическую конференцию и издать трехтомную энциклопедию по истории Большого театра. В общем – планов громадьё!

Ну и, конечно, постараемся в первую очередь творчески подготовиться так, чтобы в сезоне 2025-2026 года мне стыдно было показывать и говорить, что бренд Большого театра в год своего юбилея соответствует этой потрясающей дате.

- 1956-й год… Большой театр на гастролях в Ковент-Гардене в Великобритании. Я смотрел хронику и вот эти вот восторги, когда слово «Большой», знаете, как «Спутник» писали латиницей. И всем было понятно, что это такое. Уровень Большого театра по-прежнему значим и весом на мировом уровне?

- Думаю, что да. Я постараюсь объяснить свою уверенность фактами. Сегодня интерес к гастролям Большого театра, причем, не только балетной труппы, но и оперной труппы -достаточно высок. У нас есть целый ряд очень серьезных предложений. Мы иногда даже не можем полностью обеспечить те запросы наших иностранных партнеров, чтобы провести все гастроли, о которых нас просят. Просто не можем физически, иначе мы просто на полгода будет уезжать из Москвы, и гастролировать в других странах. Поэтому мы, естественно, это дозируем, чтобы у нас в году было не более двух крупных гастролей. Потому что иначе это нарушит работу театра. Вот именно из-за того, что сегодня существует этот спрос, мне кажется, что это говорит об авторитете Большого в мире. И как еще одно доказательство моих слов расскажу один забавный случай из моей жизни. Мы с супругой отдыхали на севере Франции в небольшой деревушке на берегу моря. Заходим поужинать в маленький местный ресторанчик. Вдруг к нам подходит какой-то человек, который до этого несколько минут крутился возле нас, и спрашивает: «Вы русские? Из Москвы»? Я отвечаю: «Да, мы русские и да, мы из Москвы». И тут этот мужчина говорит: «Я никогда не был в России и никогда не был в Москве. Но в Москве я знаю Большой театр и Путина». В этом маленьком городке, в котором нет никакого искусства и стоит 15 домов живет человек, который никогда не был в России, но знает, что такое Большой театр.

- Ну, это вот да… Красиво! А теперь болезненный вопрос – 25% наполняемость зрительного зала. Как это скажется на театре, а самое главное на артистах? Ведь видеть на ¾ пустой зал в Большом – это нереальная картина. Я уверен, что никогда такого не было…

- Играть на полупустой зал – это очень серьезная проблема. Но артисты готовы играть на одну четвертую часть зала! Только бы не закрывали. И в этом их профессиональный интерес – если закрыть спектакли, они начнут терять квалификацию. Что такое для балетного артиста полгода не стоять у станка? Поэтому при всей сложности принятия этого решения, мы будем играть в предложенных условиях. Я психологически готовлю артистов, сейчас обратился к ним с письмом: мол, дорогие друзья, пожалуйста, поймите, совсем будет другая реакция зрительного зала, совсем другое ощущение. Вы привыкли в Большом театре к переполненному залу. Приготовьтесь! Ну что, бывают в жизни такие ситуации. И к этому надо относиться тоже с пониманием. Хотя я думаю, что можно было совершенно спокойно не принимать решение о 25%, а оставить 50% наполняемость. В театре жестко соблюдаются условия ношения масок и социальная дистанция, мы постоянно контролируем эту ситуацию. Гораздо хуже ситуация в метро, в торговых центрах. Поэтому театр – не самое большое зло, хотя я понимаю, что ситуация с эпидемией очень сложная. Артисты хотят работать, хотят петь, хотят танцевать. И хотя у нас переболело достаточно много людей, но артисты все равно хотят работать для людей. Публика – это их жизнь!

- Владимир Георгиевич, давайте закроем этот год. А там посмотрим, что будет дальше. А будет Большой в Калининграде! Будут мировые премьеры! И будет юбилей Большого театра. Приходите к нам еще, приводите артистов! Спасибо! С наступающим!

- И вам спасибо! Всех с Наступающим!