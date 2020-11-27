Под суд попала банда валютчиков, нагревших москвичей в обменнике на 57 миллионов рублей

Задержанным грозят реальные сроки лишения свободы по трем статьям уголовного кодекса. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Помните эту почти анекдотичную историю из обменника в самом центре Москвы? Летом 2017 года поменять миллион долларов на рубли туда пришли два москвича. Хотели курс повыше, чем в банке, но остались с кукишем. Кассиры забрали денежки, а это почти 60 миллионов рублей, и как под землю провалились. Задержали их только спустя год и оказалось, что это лишь один из эпизодов в валютно-криминальной карьере ОПГ.

На днях расследование уголовного дела, в котором фигурируют огромные суммы в долларах и евро, передали в суд. Пятерым членам ОПГ светят приличные сроки. За пять лет с 2013 по 2018 они провернули сотни незаконных сделок с валютой. Денежки рекой текли в Турцию.

- Обвиняемые совершали валютные операции с расчетных счетов 6 организаций. Каждая из таких компаний выводила на зарубежные счета в Турцию порядка 10 миллионов евро. Таким образом, в общей сложности, за рубеж на счета нерезидентов с использованием подложных документов было переведено более 60 млн евро, - прокомментировала Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

Часть ущерба удалось компенсировать еще на стадии следствия.

- Следователем наложен арест на 385 миллионов рубле, находящиеся на расчетном счете одной из фиктивных организаций, а также на имущество обвиняемых более чем на 100 млн рублей. Это элитная недвижимость в Подмосковье, иномарки премиум-класса и наручные часы престижных марок, - добавила официальный представитель подмосковного СК.

Жившим на широкую ногу валютчикам, грозят реальные сроки лишения свободы по трем статьям уголовного кодекса. Это и 159 УК РФ «Мошенничество», и 210 УК РФ «Организация преступного сообщества», и 193 УК РФ «Нелегальные денежные переводы». Суммарно каждому светит до 15 лет лишения свободы.