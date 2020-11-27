Алексей Фуштей, сын Кашпировского: Отец обо мне знает, но публично не признает

Алексей Фуштей хочет, чтобы Кашпировский признал его свои сыном Фото: Личный архив

О том, что Анатолий Кашпировский – его отец, Алексею Фуштею пару лет назад рассказала мама, в свое время работавшая у психотерапевта помощницей. Она долго хранила эту тайну, так как не хотела вредить репутации легендарного целителя.

МАМА ПОХУДЕЛА И РЕШИЛА ПРОДОЛЖАТЬ СЕАНСЫ

Наталья Фуштей (справа) была помощницей знаменитого целителя Фото: Личный архив

Эта история никак не похожа на сотни тех, где фанатки Кашпировского "родили" от него сына, при этом даже в живую с самим доктором не видевшись. Мама Алексея, Светлана Фуштей около 30 лет назад работала помощницей Анатолия Михайловича, и, по словам парня, есть свидетели того, что Кашпировский был к ней неравнодушен.

- Мама сначала пришла на сеанс для похудения – и сбросила 8 килограмм. Очень обрадовалась и пришла к Кашпировскому еще раз. Позже он пригласил ее в особую шестую группу – они там занимались, - рассказывает Алексей Фуштей. - Потом позвал ее к себе в офис работать. Там она выполняла его личные поручения, письма помогала разбирать. Ну и закрутилось-завертелось. Все это видели, все понимали. Я периодически общаюсь с женщинами, которые тоже там работали, они подтверждают их отношения.

Потому, когда Светлана забеременела, ни у кого из сотрудников не вызывало сомнения, кто отец ребенка.

- Все сотрудники все понимали. Даже есть одна женщина, которой Кашпировский признался лично, что я его сын и он мне будет помогать, - добавил наш собеседник.

По словам Алексея, его знакомые и друзья уверены, что Фуштей - сын телецелителя. Чертами лица он действительно похож на молодого Кашпировского.

ПУБЛИЧНО ОТЦОВСТВО НЕ ПРИЗНАЕТ

Алексей Фуштей уверен, что похож на молодого Кашпировского / Личный архив Алексея Фуштея

Сейчас Алексею Фуштею – 29 лет, родился он в 1991 году, в Киеве. Живет в селе Чубинском (это между Киевом и Борисполем) и последние несколько лет пытается добиться, в том числе и в судебном порядке, проведения ДНК-теста на установление отцовства. Алексей хочет знать наверняка, является ли знаменитый психотерапевт его родным папой. Он и самого целителя пытался убедить пройти тест.

- Я несколько раз общался с Анатолием Михайловичем. Один раз даже больше часа разговаривали. Он знает, что я его сын, но зачем-то тянет резину. Видимо, есть на то какие-то причины, - рассказывает "КП" в Украине" Алексей. – Но публично сыном меня он не признает.

Пытался Алексей наладить контакт и с сыном Кашпировского от первого брака, Сергеем.

- Написал ему как-то, что я его брат. Он в США живет, по-русски писать не умеет. Я позвонил, хотел поговорить, но тогда рядом с Сергеем был Анатолий Михайлович. Сергей сказал, что сам перезвонит. И все. Я ему потом еще звонил, но он игнорирует.

В итоге, решивший во что бы то ни стало докопаться до истины Алексей подал иск в Бориспольский суд с требованием принудить Кашпировского пройти тест на отцовство.

Видя такое недопонимание, Алексей подал иск, чтобы Кашпировский в принудительном порядке прошел тест на отцовство. Запрос отправили в Россию. Фуштей говорит, что ответ из российского суда пришел, но о содержании говорить не хочет.

Из открытых источников известно - суд в России вернул дело в Украину, так как не смог найти Анатолия Кашпировского, проживающего сейчас в США.

ОТКРЫЛ В СЕБЕ ДАР ЦЕЛИТЕЛЯ

Анатолий Кашпировский общается с Алексеем в соцсетях и поздравляет его с днем рождения / Личный архив Алексея Фуштея

Но Алексей попыток наладить контакт с отцом не оставляет. Говорит, его просто-таки тянет к с Анатолию Михайловичу.

- Хочу ли я общаться? Конечно, хочу. Меня даже ломает. Он непростой человек, и я же это чувствую, - делится Алексей.

Кстати, о "чувствовать". По словам Фуштея, у него тоже есть целительские способности. Например, умеет вправлять спину и шею, хоть и никогда этому не учился.

- Я никогда не учился костоправству, но в 26 лет начал людям ставить спины. Сложные вправки стал делать, шею вправлять умею. - уверяет Алексей. - Обнаружил в себе этот дар на тренировке. Пацан один жаловался на боли в спине. Ну а мы же разминаем на тренировках спины друг другу. Говорю – ложись, я помассажирую. Рукой провел, чувствую - кость вылетела влево. Я – щелк, и все встало на место. Думал, случайно получилось. Но потом второму помог, третьему. И я понял, что это дар.

Какая-то общность в судьбах Кашпировского и Фурштея действительно просматривается и помимо целительства. Анатолий Михайлович закончил Винницкий мединститут, Алексей – Национальный педагогический университет им. Драгоманова в Киеве, но по специальности "здоровье человека". Кашпировский – мастер спорта по тяжелой атлетике. Фурштей – жизнь посвятил спорту. До 18 лет играл в составе киевской хоккейной команды "Сокол" становился чемпионом Украины.

С 14 лет увлекся еще и смешанными единоборствами. После совершеннолетия, предпочел бои карьере хоккеиста. И в единоборствах есть достижения: выиграл несколько турниров национального уровня, дважды становился чемпионом Киева по панкратиону. Имеет множество медалей и наград.

- Я спортсмен. Всю жизнь в спорте. Сейчас тренирую детей по смешанным единоборствам, у меня два арендованных зала. Мечтаю, чтобы у меня был свой зал, - говорит Алексей Фуштей.