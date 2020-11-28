В будущее - с Дальним Востоком

Яркие, молодые, способные и эффективные: участники проекта «Авангард Дальнего Востока» рассказывают о том, что может предложить молодёжи родной регион. Фото предоставлено АРЧК

«Комсомольской правде» на протяжении всей её истории были интересны сюжеты, связанные с движениями, проектами, новыми идеями в молодёжной среде. И один из самых интересных проектов 2020 года реализуется сегодня на территории ДФО, где Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике при поддержке Минвостокразвития продолжает реализацию масштабной региональной молодёжной инициативы «Авангард Дальнего Востока».

Проект, запущенный осенью этого года в четырёх пилотных регионах ДФО – Еврейской автономной области, Приморском крае, Хабаровском крае и Республике Саха (Якутия), в ходе серии конкурсов и тестовых заданий отобрал 21 самых ярких студентов - лидеров, увлечённых и инициативных молодых людей, любящих свою землю. На своих страницах в социальных сетях участники проекта рассказывают сверстникам о жизни, учёбе и работе, о перспективах и самореализации на Дальнем Востоке, о таких социальных программах, как «Дальневосточная ипотека» и «Дальневосточный гектар», о мерах господдержки для молодых людей. Многие ребята увлечены разработкой и реализацией собственных проектов в нужных и важных направлениях: экологическом просвещении, волонтёрской работе, развитии экономики в сельских поселениях своих регионов.

«Комсомольская правда» поговорила с участниками проекта «Авангард Дальнего Востока» о том, чем регион может быть интересен сегодня для молодёжи. По мнению студентов, сейчас лучшее время для того, чтобы строить своё будущее вместе с Дальним Востоком.

Татьяна Рожковская живёт в Биробиджане, учится на 4 курсе экономического факультета Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема и активно занимается волонтёрской деятельностью. «Что может предложить Дальневосточный федеральный округ молодёжи? То, что для многих людей является в жизни главным, смыслообразующим: работу и возможность профессиональной самореализации, - говорит Татьяна. - Что это значит? Рабочие места для молодёжи. Новые социально-экономические проекты, реализуемые на Дальнем Востоке, сопровождаются открытием вакансий: к 2026 году работодатели создадут свыше 110 тыс. новых рабочих мест в девяти ключевых отраслях экономики Дальнего Востока. Это достойная оплата труда: средняя заработная плата на Дальнем Востоке примерно на 18-20% выше общероссийского уровня и в ближайшие 3-5 лет она будет расти в силу высокой экономической плотности. Я уверена в том, что на Дальнем Востоке возможен быстрый карьерный рост: на предприятиях ДФО конкуренция ниже, чем в центральной России, поэтому молодые специалисты могут быстро подняться по карьерной лестнице - и мы видим тому множество примеров».

Татьяна Рожковская уверена, что на Дальнем Востоке возможен быстрый карьерный рост. Фото предоставлено АРЧК

Михаил Донской из Якутска обучается в СВФУ имени М.К. Аммосова и является членом молодежного парламента в Государственном собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). «Дальний Восток - это регион, где эффективно работают меры государственной поддержки, - уверен Михаил. - В частности, при трудоустройстве для сотрудников из других регионов РФ. Я имею в виду такую меру, как программы повышения трудовой мобильности, которые сегодня работают во всех 11 субъектах ДФО. Предприятия предлагают переезжающим работникам денежные компенсации, материальное возмещение расходов на переезд, аренду жилья, на обучение и профессиональное переобучение. Эффективность таких мер поддержки хорошо заметна в работе ведущих региональных предприятий – таких, как якутская угледобывающая компания «Колмар». Ещё одна важная мера поддержки с акцентом на молодёжь - возможность приобретения собственного жилья по беспрецедентно низкой ставке. Я имею ввиду субсидируемую государством жилищную программу «Дальневосточная ипотека» - которой к слову, могут с недавних пор воспользоваться и участники программ трудовой мобильности: переехав на Дальний Восток, новый работник предприятия может купить здесь квартиру по программе и остаться жить в регионе.

Михаил Донской уверен, что Дальний Восток - это регион, где эффективно работают меры государственной поддержки. Фото предоставлено АРЧК

Ангелина Будник из Владивостока окончила школу с золотой медалью, получила красный диплом бакалавра по специальности «Государственное и муниципальное управление» и сейчас учится на 2 курсе магистратуры «Международные отношения» в ДВФУ. «Дальневосточный регион даёт молодёжи возможность участия в различных федеральных программах или проектах федерального масштаба, возможность постоянного повышения уровня своего профессионализма, своих компетенций на таких крупнейших проектах и предприятиях, как Космодром «Восточный», заводы «СИБУР Холдинг», НПЗ Роснефти, и другие, - говорит Ангелина. - Кроме того, привлекательным фактором ДФО является его близость к странам АТР – а это возможность прохождения стажировки, учебы, ведения бизнеса совместно с предприятиями развивающихся стран, являющихся нашими соседями по региону. Дальний Восток предлагает комплекс мер поддержки от государства для стартапов и предприятий малого бизнеса, другими словами – для молодёжи здесь больше возможностей запустить свой стартап, открыть и вести своё дело. В качестве примеров приведу Технопарк «Русский», бизнес-проекты на земле, полученной от государства совершенно бесплатно по программе «Дальневосточный гектар», предприятия-резиденты ТОР и СПВ».

На фото Ангелина Будник из Владивостока. Фото предоставлено АРЧК

Валентина Букреева учится в Хабаровске. О своей жизненной позиции говорит с уверенностью и позитивом: «Все, что ни делается, все к лучшему! И на практике в этом я убедилась ни раз! Родилась в Амурской области и большую часть жизни провела именно там. У меня большая и дружная семья, которую я очень ценю и которой безумно горжусь! Патриотизм в моей крови. Школьные годы я провела в военном патриотическом клубе, который и привил мне большую любовь к родине, научил быть стойкой и идти до конца. Дальше все, как ураган – школьные движения, слеты, форумы, знакомства и конечно же, журналистика, специальность на которую я учусь в Тихоокеанском государственном университете. Я не боюсь быть яркой, харизматичной, ответственно и желающей все знать. Я люблю Дальний Восток и с удовольствием покажу его вам своими глазами».

Валентина Букреева школьные годы провела в военном патриотическом клубе. Фото предоставлено АРЧК

Роман Кузьменко из Комсомольске-на-Амуре занимается молодежной политикой. «Очень часто молодые люди покидают родной Дальний Восток как раз-таки в период выбора места обучения. Ходят слухи, что образование где-то там лучше, а трава, по-видимому, зеленее. Я не могу с этим однозначно согласиться и не согласиться тоже не могу. Это очень частный вопрос. Тем не менее, в нескольких частях я хочу рассказать об учёбе именно на Дальнем Востоке, ответив на вопросы: на кого? где? как? и другие.

Выбор профессии: начнем с того, что прежде, чем выбирать профессию, стоит ознакомиться с тем, какие специальности востребованы, какой уровень дохода в этих специальностях доступен. Это можно сделать, изучив Навигатор востребованных профессий на сайте hcfe.ru. Где?

В Комсомольске-на-Амуре два учебных заведения высшего образования: Комсомольский-на-Амуре государственный университет и Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет. Оба играют важную роль в подготовке кадров для города. Первый, в основном, готовит технических специалистов - самолётостроителей, кораблестроителей, архитекторов, программистов, химиков и физиков. Второй - педагогов, социальных работников, экономистов. Сам я закончил в этом году Комсомольский-на-Амуре государственный университет и очень рад, что пять лет назад остановился с выбором именно на нём».

Роман Кузьменко из Комсомольске-на-Амуре занимается молодежной политикой. Фото предоставлено АРЧК

Студенты-участники проекта проходят обучение в вузах, ставшими партнёрами «Авангарда Дальнего Востока». Это Дальневосточный федеральный университет, Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова, Тихоокеанский государственный университет. Кроме того, проект АРЧК поддерживают Молодежный парламент при Государственной Думе РФ, Ассоциация волонтерских центров и Росмолодежь.

Интересная работа, профессиональный рост, доступное жильё, поддержка государства – сейчас лучшее время для того, чтобы жить и развивать Дальний Восток. За регионом – будущее. В этом уверены новые лидеры, участники проекта «Авангард Дальнего Востока». В этом абсолютно уверены и мы. Пожелаем «Авангарду» успеха!