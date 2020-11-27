«На «Битву экстрасенсов» приходит много шарлатанов»: Сергей Сафронов ответил на обвинения во взятках

Сергей Сафронов - ведущий шоу «Битвы экстрасенсов» Фото: Кадр видео

Одна из участниц шоу «Битвы экстрасенсов» обвинила иллюзиониста Сергея Сафронова во взяточничестве. Мол, ведущий берет от 200-900 тысяч рублей за подсказки на шоу.

- Изначально я не хотел давать никаких комментариев на этот бред, - говорит Сафронов. -Во-первых, потому что на мой взгляд, оправдываться – это значит быть виновным. А я таковым не являюсь. Во-вторых, я предпочитаю словам поступки. Поэтому изначально намерен предоставить все документы, доказательства поступавших мне угроз и аудио с настоящими диалогами, а не смонтированную аудионарезку, в правоохранительные органы, а затем в суд.

Эта история против меня сфабрикована. Скорее всего эта женщина таким образом пытается заработать себе славу. Давайте рассуждать здраво - если бы я действительно лоббировал её в «Битву экстрасенсов» у неё результат конкурсов был бы иным. И её не срезали бы в самом начале. Но этого не было. Я всего лишь занимался с ней каждый день актёрским мастерством и давал ей задания, которые она должна была прожить в определённом образе и обстоятельствах.

Кстати, мы начали с ней занятия, задолго до начала шоу - я ей и публично говорил о возможности того, что в новый сезон как ведущий не пойду, поскольку занят на других сложных проектах. Но это её не остановило, поскольку ей нравился результат – перестала бояться камеры и коряво говорить. Видимо в какой-то момент её аппетиты выросли, и она стала намекать на большее, а именно чтобы я помог ей приобрести не только умение держаться в кадре этого шоу, но и статуэтку победителя. Я отказался и отправил её общаться с редакторами, которых считал невозможно коррумпировать. Чтобы она отстала даже дал ей по ним «пароли и явки».

Поскольку с моей стороны её лоббирования в шоу не было она выбыла из кастинга ещё на начальном этапе. То, что она выдаёт за подсказки было отработкой на занятиях ситуаций, её образа, комфортной для неё модели поведения и прочих мелочей, на которые актёры всегда должны обращать внимание.

«Битва экстрасенсов» это шоу, и я не раз об этом заявлял и даже говорил о том, что туда приходит огромное количество шарлатанов. Руководство программы всегда знало мою позицию на этот счёт. Честно говоря, заявление телеканала ТНТ меня очень удивило. Поскольку я не был уволен с подобной формулировкой, а покинул этот проект ещё несколько недель назад по причине несовпадения графиков съёмок. Мы готовим сейчас очень сложный телепроект, а также шоу и это для меня в приоритете. Отмечу - изначально съёмочная группа «Битвы экстрасенсов» была предупреждена о том, что, если съёмки их шоу будут накладываться на эти проекты, я не смогу отработать их эфир. Наши новогодние шоу, которые мы дали в начале этого года прошли с аншлагами, постановки и креативные продукты, которые мы создаём для брендов и коллег востребованы.

Поэтому мои братья были против моего участия в «Битве экстрасенсов», но я пошёл туда только из-за хорошего отношения к команде и желания её поддержать в сложные времена пандемии. За это время мы много чего с ними вместе прошли и пережили. Поэтому меня неприятно удивило то, что, не разобравшись в ситуации и не поговорив со мной лично, в прессу было подано такое странное заявление. Хочется верить в то, что это были эмоции конкретного сотрудника, а не позиция телеканала и не сговор с «новоиспечённой актрисой».

В любом случае, в настоящий момент я не настроен на словесную перепалку, а мой адвокат готовит документы для суда. Я верю в то, что смогу отстоять свои права и деловую репутацию с помощью закона. К телеканалу сегодня претензий не имею. Не исключено, что его руководство занимает выжидательную позицию. Возможность в досудебном порядке передо мной публично извиниться за клевету Алине Вердиш я пока оставляю.

Напомним: руководство проекта отстранило Сергея от ведения шоу после заявления гадалки.

Питерский парапсихолог Алина Вердиш, бывшая участница шоу заявила на своём Youtube -канале, что Сафронов продавал экстрасенсам на шоу подсказки. Дама выложила несколько роликов-разоблачений и аудио-записей, переписок разоблачающих проект «Битва экстрасенсов».

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