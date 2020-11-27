Почему "легкий" коронавирус грозит серьезными осложнениями: эксперты раскрыли новые факты о Covid-19

Даже после коронавируса в легкой форме могут быть серьезные последствия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Легкий ковид не так уж и безобиден. На эту тему появляется все больше публикаций и научных исследований. Одно из самых громких за последнее время – исследование двух британских медицинских центров Coverscan, согласно которому даже у молодых людей не из группы риска, могут оставаться довольно серьезные последствия для таких жизненно важных органов, как сердце, легкие, поджелудочная железа, почки, печень и селезенка. Некоторые пациенты и через несколько месяцев после болезни продолжали жаловаться на одышку, мышечные спазмы и головные боли. Действительно ли отложенные последствия ковида неизбежны? Насколько опасными они могут быть? Об этом «Комсомолке» рассказал врач-терапевт и сомнолог Александр Мельников, работавший на вспышке ковида этой весной и активно консультирующий пациентов с COVID-19 в социальных сетях.

- Если говорить конкретно про исследование Coverscan, то оно слабое. Нет контрольной группы, есть сравнение небольшой группы из госпитализированных, это 37 человек, и 160 человек из тех, кто болел дома. Это статистически недостаточно достоверно и неинформативно. Речь идет о том, что примерно одинаковые последствия есть и у тех, кто переносил ковид в госпитале, и у тех, кто в так называемой легкой форме болел на дому. Но это только наблюдение за достаточно небольшим числом пациентов, которые могут различаться по разным параметрам, - говорит Александр Мельников.

«Постковидный синдром» действительно существует

- После COVID-19 в организме действительно бывают достаточно серьезные изменения, которые могут влиять на дальнейшее состояние человека и качество жизни. Безусловно, тяжесть этих последствий связана с тем, насколько тяжелое было течение COVID-19. Последствия для тех, кто был в реанимации и на ИВЛ будут тяжелее. Однако уже с полгода циркулируют данные о том, что у людей, перенесших ковид в так называемой «легкой форме» (то есть без госпитализации, кислородной терапии или ИВЛ, - прим. ред.), тоже есть последствия. Болезнь не проходит для них бесследно, - говорит Александр Мельников.

Симптомы: слабость, снижение когнитивных способностей

- Многие жалуются на такие постковидные симптомы, как общая слабость, боли в мышцах, головные боли, на снижение когнитивных способностей (память, быстрота реакции). По сути дела, большая часть симптоматики повторяет ту картину, которая наблюдается у пациентов в острой фазе заболевания. Новые симптомы после болезни появляются достаточно редко. Остаточные явления бывают после любой вирусной инфекции, не только после ковида. Как долго они будут наблюдаться? - этот вопрос открытый. Исследований на эту тему еще очень мало, - продолжает Александр Мельников.

Врачи, лечившие ковидных пациентов на дому, знают и другую сторону заболевания. Зачастую люди просто забывают о том, что вообще болели, и для их здоровья нет никаких отложенных последствий.

Иногда люди начинают “болеть” после обсуждений в интернете

- Постковидная симптоматика может не быть прямым последствием болезни, то есть действительного поражения органов. Она может объясняться психосоматическими факторами, - считает Александр Мельников. - Страх, тревога есть и у тех, кто не болеет, но боится заболеть и у них, бывает, что при отсутствии ковида проявляется очень серьезная выраженная психогенная симптоматика. При этом люди еще любят объединяться в интернете в группы и там обсуждать свои симптомы. В итоге они входят друг с другом в такой резонанс, что их болезненное состояние только усиливается. Поэтому психосоматические расстройства, безусловно, должны учитываться, когда мы оцениваем «постковидный синдром».

Интоксикация от лекарств не проходит бесследно

Еще один момент – это последствия применения препаратов. Тех же антибиотиков, которые, как уже неоднократно говорили специалисты, при лечении ковида в подавляющем большинстве случаев не нужны, и других сильнодействующих лекарств.

- Для лечения тяжёлой коронавирусной инфекции применяются очень сильные препараты и в большом количестве. Например, те, что подавляют иммунитет, в том числе и кортикостероиды и иммунодепрессанты в виде моноклональных антител. Естественно, у этих препаратов есть масса побочных эффектов, в том числе они поражают центральную нервную систему, снижают собственный иммунитет человека, влияют на кроветворную систему. Интоксикация от лекарств может давать о себе знать еще долго после прекращения лечения, - считает Александр Мельников.