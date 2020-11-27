"Платить никто не хочет": артисты массово понижают гонорары за новогодние выступления

София Ротару переживает не лучшие времена. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Большинство знаменитостей долгие месяцев сидят без работы из-за пандемии коронавируса. Многие звезды надеялись, что смогут поправить свое финансовое положение и хорошо заработать в новогодние праздники. Как известно, за выступления на корпоративах раньше платили хорошие деньги. Однако не в этот раз.

"Такого тяжелого года я не помню. Денег нет ни у кого. Средствами никто не швыряется", - признался концертный директор Софии Ротару. По словам Сергея Лаврова, артисты массово понижают гонорары за новогодние выступления, но это не помогает. Платить им никто не хочет.

"Страдают все. Корпоративов сейчас фактически нет ни у кого. Заказчиков просто нет. Я общался со многими звездами, они все в ужасе. Вадим Казаченко с Ирой Аманти говорят: «Петь негде. С голода помираем. Сидим без работы, концертов нет вообще. И непонятно, будут ли в Новый год»", - цитирует Лаврова Собеседник.Ru.

По его словам, раньше Кристина Орбакайте, Валерия, Леонид Агутин и Анжелика Варум получали за выступления на частных праздниках в районе трех с половиной миллионов рублей. Из-за пандемии они сократили сумму. "Теперь их можно пригласить за два миллиона рублей. Они это сделали, чтобы хоть что-то получить. Но спроса нет", - подтверждает Сергей.

Есть и такие, кто не стал понижать гонорар. "«Ленинград» со Шнуром как просили 150 тысяч евро за выступление, так и просят. Но очередь к ним не стоит", - констатировал эксперт.

Непростые времена переживает и София Ротару. "Хуторянка" уже долгие годы считается одной из самых высокооплачиваемых артисток. Раньше за выступления ей готовы были платить по шесть-семь миллионов рублей. Сейчас же она фактически осталась без работы. "Концертов у Софии Михайловны нет. Приехать в Россию нет возможности. У Ротару ситуация обостряется тем, что она получает гонорар только в валюте", - резюмировал концертный директор звезды.