«Это же третий срок Обамы!»: Американист оценил будущую администрацию Джо Байдена

Джо Байден и Барак Обама Фото: REUTERS

Джо Байден назвал имена будущих сотрудников новой администрации. Госсекретарем станет соратник Байдена Энтони Блинкен, а советником по вопросам национальной безопасности - Джейк Салливан. Оба чиновника отличаются крайне русофобской риторикой.

- Давление на Россию сохранится потому, что люди, которые приходят, были творцами санкционной политики еще при Бараке Обаме - тот же Блинкен и Салливан. Они были сторонниками нажима на Россию, который и сохранят, - заявил в эфире радио «Комсомольская правда» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев. - Тем более, санкционная политика закреплена в целом ряде законов. Даже в законе о бюджете законодатели смогли закрепить санкции против «Северного потока-2». Поэтому Байдену будет сложно маневрировать, точно, как и Трампe, который мало, что мог сделать, поскольку законодатели были настроены очень жестко.

Байден, видимо, сознательно решил отказаться от противоречивых кандидатур типа Сьюзан Райс, которую пророчили на пост госсекретаря. Скорее всего, персона Блинкена должна вызвать меньше гнева со стороны республиканцев при утверждении в Сенате.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев Фото: Кадр видео

КОМАНДНЫЙ ИГРОК

Джо Байден, будучи вице-президентом в администрации Барака Обамы, показал себя хорошим командным игроком. В отличие от Трампа, он доказал, что способен принимать советы и учитывать их в принятии окончательного решения, а также делегировать полномочия. Второе будет наиболее актуально в силу возраста - 20 ноября демократу исполнилось 78 лет.

- Некоторые американские журналисты или с ужасом, или с восторгом говорят: «Это же третий срок Обамы!». Все лица - из прошлой администрации. Но в этом плане Байдену гораздо проще, он был вице-президентом 8 лет. Он знает всех сотрудников, у него у самого был большой аппарат. Ему есть из кого выбирать в отличие от Трампа, который испытывал сложности при формировании команды. Сейчас Байден выбирает тех, кто помоложе, кто занимал посты советников, помощников, заместителей, теперь - их продвигают на ведущие позиции, - пояснил Рогулев.

Джо Байден, будучи вице-президентом в администрации Барака Обамы, показал себя хорошим командным игроком. Фото: REUTERS

ПЕРЕХОДНАЯ КОМАНДА

При этом будущая администрация Джо Байдена столкнется с серьезными проблемами, которые обострились в период пандемии коронавируса - недееспособная система здравоохранения, социальное неравенство, расовый раскол и как апогей - экономический кризис.

- Будущую администрацию нельзя рассматривать иначе, как переходную. Все-таки Байдену много лет. Этот президент будет на один срок, а этот небольшой период. Они преступят к работе в конце января, а, значит, у власти будут находиться около трех лет, - напоминает американист. - Это будет переходный режим. Но они приходят к власти в трудный период - в разгар экономического кризиса, эпидемии. Они много критиковали Трампа, что он мало внимания уделяет этому вопросу. Но одно дело критиковать действующую администрацию, другое – самим бороться с вирусом и его последствиями.

По мнению политолога, в первое время Байден сконцентрирует свое внимание преимущественно на решение внутренних проблем, а затем переключится на внешнюю политику.

- Байден не будет менять тактику Трампа под лозунгом «Америка навоевалась», тем более к боевым действиям за рубежом американское общество стало относиться негативно. Не думаю, что начнется тенденция вмешательства направо и налево. Байден будет занят внутренними делами. Что же касается дел внешних, то союзники немного вздохнут свободнее. - добавил Юрий Рогулев.

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