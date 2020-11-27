Моторное масло Rosneft Magnum Ultratec С3 получило одобрение Porsche

Премиальное моторное масло Rosneft Magnum Ultratec C3 5W-30 получило официальное одобрение от ведущего мирового автопроизводителя Porsche Engineering Group GmbH. Образцы масел успешно прошли полный комплекс испытаний в лабораториях, а его характеристики соответствуют лучшим мировым стандартам.

Напомним, масло Rosneft Magnum Ultratec производится по современной технологии на мощностях «РН-Смазочные материалы». В составе продукта низкое содержание сульфатной золы, серы и фосфора (Low SAPS). Масло подходит для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях, оборудованных системами доочистки выхлопных газов: фильтрами сажевых частиц (DPF) и каталитическими нейтрализаторами, и продлевает срок их службы.

Одобрение позволяет использовать масло Rosneft Magnum Ultratec C3 5W-30 в автомобилях марки Porsche, таких как Cayenne (V6), Cayenne S Hybrid, Cayenne Diesel, Cayenne S Diesel, Panamera S Hybrid, Panamera Diesel.