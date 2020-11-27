После скандала в детском «Голосе» Алсу стала глашатаем на «Евровидении-2019», а ее дочь — огласит баллы в детском «Евровидении-2020»

Микела Абрамова Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Выражение «как с гуся вода» (аналог — про божью росу) можно применять и в отношении фартовых, и просто смотрящих далеко вперед, целеустремленных, скажем так, людей. Как, например, певица Алсу.

В 2019 году на всю страну прогремел грандиозный скандал с накручиванием голосов ботами в шоу «Голос». Некие неизвестные организовали фальшивое голосование за Микеллу Абрамову, дочь Алсу, в финале детского «Голоса». И девочка выиграла. Первый канал инициировал детальное расследование киберпреступления, аннулировал результаты конкурса, но отмывается от скандала до сих пор. А вот психика Алсу и ее дочери оказалась настолько крепкой, что они запросто продолжают движение вперед. Как ледокол.

В тот же год канал «Россия 1» (конкурирующий, чего уж скрывать, с Первым) пригласил Алсу огласить баллы голосования от лица нашей страны в «Евровидении». Свист и улюлюкание в сети не помешали артистке этого сделать.

Затем Микелла Абрамова вдруг стала соведущей шоу «Спокойной ночи, малыши!» (выпускает холдинг ВГТРК, в который входит «Россия 1»). Отвечает за музыкальную рубрику. Праведному гневу родителей и детей нет предела. Все возмущаются: неужели именно так — подлогом, по блату и по головам талантливых ребят — можно достичь успеха в России?

После этого вела церемонию награждения премии «ТЭФИ — KIDS» на НТВ с кавээнщиком Вячеславом Макаровым.

А теперь нарисовался очередной пункт на пути к успешной карьере — 12-летняя девочка стала глашатаем детского «Евровидения-2020», финал которого состоится в Польше в онлайн-формате 29 ноября. Представлять Россию с песней «Мой новый день» будет певица Софья Еськова из Петербурга — три года назад девочка участвовала в четвертом сезоне детского «Голоса».

София Феськова. Фото: Первый канал

А Микелла огласит результаты голосования российской экспертной комиссии, то есть озвучит, какой стране по сколько баллов отправила наша страна.

- Мне очень приятно быть ребенком-глашатаем от России, - призналась Абрамова. - Мы вместе с Хрюшей ведем рубрику «Муз-ток» в программе «С добрым утром, малыши!», и нам будет комфортно в кадре. Соня участвовала в нашей телепередаче, и мы с ней знакомы, общались во время конкурса «Детская Новая волна».

Каким образом и кто определил Микеллу на эту почетную должность — не уточняется.

«Детское «Евровидение», Карусель, воскресенье, 19.00

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