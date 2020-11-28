2021-й будет легче и без сюрпризов: астрологический прогноз на новый год от Василисы Володиной

Василиса Володина обещает, что в 2021 проблем будет меньше. Следующий раз встряска случится только в 2025 году Фото: СОЦСЕТИ

Ближе к концу года многие развлекаются чтением гороскопов. Астролог «Давай поженимся!» одной из первых делает прогнозы на 2021-й год. Модный теперь астролог Василиса Володина сделала общий прогноз на своем канале на YouTube. Публикуем интересные советы и выводы мэтра астрологии.

Нам дают перерыв до 2025-го

«2021-й не будет таким сложным, нервным, напряженным и не принесет нам такого же количества сюрпризов - как 2020-й год. Да не все будет просто. Но следующий по своей фундаментальности, по серьезности происходящего, по тому, как будет меняться мир – будет только 2025 год».

Астрологи требуют перемен

«Основная возможность года поменять жизнь, если она перестала нравиться. Но только делать это надо, не разрушая до основания все старое, а предпринимая усилия, которые мягко будут менять ее…

В течении 2021 года каждому важно понять, что лишнее в его жизни: от чего можно отказаться, что устарело, а в чем нужно двигаться вперед. Сидеть на месте не получится. Чем старше мы становимся, тем больше аргументов – ничего менять. А молодые наоборот стремятся жить по-новому. В этих крайностях нет правого. Точнее у каждого правда своя – постарайтесь выработать личную стратегию. Проанализируйте какие установки мешают двигаться дальше. Часто мы обременены собственными установками. Но не факт, что должно быть именно так. Например, многие люди стесняются искать новую работу, потому что вдруг руководитель или рабочий коллектив об этом узнают. Если работу не найдет, а к нему станут хуже относится. На самом деле это установка. Важно помнить, что на работу вы приходите работать, а не выстраивать отношения с коллективом. Конечно, от отношения руководителя многое зависит. Но если он понимает, что вы уверенный в себе профессионал, который может и хочет двинуться дальше, то для него это будет мотивом поговорить с вами о дополнительных бонусах. А если не будет – значит у вас есть повод подумать о себе: так ли вы хороши как профессионал.

Как поймать удачу за хвост

«Важный завет 2021 года - судьба не улыбается дважды. Не упускайте счастливые шансы. Если внезапная возможность появляется, не надо медлить - именно 2021 год про то, что возможность надо схватить быстро. Второй раз она не появится...

Для кого будет важен 2021 год? Прежде всего для представителей знаков Водолея, Тельца, Близнецов и Стрельца. Еще основными событиями будут затронуты Львы и Скорпионы, особенно те, кто родился в конце января и начале февраля, в конце апреля и начале мая, в конце июля и начале августа, в конце октября и начале ноября любого года. У этих людей будут происходить самые яркие события, связанные с изменением их жизненного пути - настоящая ломка прошлого и возможность сдвинуться вперед.

Особенную категорию составляют те, кто родился с 1986 по 1989 год: у этих людей есть огромные финансовые и личные риски. Им нужно беречь себя в течение всего года.

Еще одна группа людей - с 1959 до 1963 год рождения: в их жизни важные процессы будут затормаживаться. Им сложно будет продвигаться вперед, ожидаемое не будет долго получаться, они могут либо долго витать в облаках, либо находиться в очень напряженной неопределенности.

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