Навальный при пустом зале Европарламента требовал санкций против России

Блогер Алексей Навальный Фото: EAST NEWS

Если бы во времена генерала Власова был Интернет и YouTube, у нас бы сохранилась подобная хроника. Блогер Алексей Навальный выступил в Европарламенте. Сам оппозиционер отдыхает в Германии, поэтому Брюссель слушал его через видеосвязь. Отдельный номер — что происходило в зале. Он был пуст. За главным столом сидят два модератора. Меж рядов ходит фотограф и еще кто-то из клерков-администраторов. В самом зале — 4 женщины уткнулись в телефоны. И все.

Настолько для Европы важен и дорог главный русский оппозиционер. И этот аншлаг еще после распиаренной с фейковым отравлением «Новичком». Конечно, Навальный объяснится, что всему виной пандемия. Ну да, ну да. Верим…

А теперь пройдемся по тексту выступления Алексея. Главных посыла два. Первый: Евросоюз не должен признавать итоги выборов в Госдуму в 2021-м году, если на них не допустят «настоящую оппозицию». О, как! Мы еще не успели дожить последний месяц апокалиптического 2020-го, а Навальный уже заранее разносит грядущие осенние выборы. Короче, уже сегодня нам дали знать, что сентябрь в русской политике будет горячим.

И второй тезис: ввести новые санкции против России. Типа санкции против полковников и генералов бессмысленны. Поэтому нужно бить по крупным бизнесменам.

- Никто в России или Кремле не воспринимает санкции серьёзно. Нужны санкции, направленные на российских олигархов. Пожалуйста, заберите свои яхты и приведите их куда-нибудь в Белоруссию, - сказал он Европе.

Ну, не знаю, в какой еще стране человек может удержаться в серьезной политике после таких заявлений. За ленинскими криками с бронивичка скрывается желание подорвать экономику страны. Грохни крупные российские корпорации и никому тут жизнь не покажется мёдом. Все санкции сразу аукнуться на холодильнике и исхудавшем кошельке. А Навальному только это и нужно.

Поддержать Навального вызвались Илья Яшин, Владимир Милов и Владимир Кара-Мурза. А чтобы упаковать эту торговлю Родиной в реальные санкции и документы, на заседание пришел глава Комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер.

- Не удивлюсь, если это событие будет трактоваться как вмешательство Европарламента во внутренние дела РФ, - написал политолог Алексей Чеснаков. - Навальный «сжигает мосты». Теперь у власти есть аргументы, чтобы ограничивать для него и тех, кто будет с ним вступать в формальные и неформальные предвыборные союзы любую политическую деятельность. А на мнение Европарламента российским властям, как известно, глубоко наплевать. Понаблюдаем.

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