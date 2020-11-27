«Тайна третьей планеты» получит высокую четкость: Отреставрированную классику советской анимации выпустят на большие экраны

Кадр из мультфильма "Тайна третьей планеты"

Студия «Союзмультфильм» занимается не только перезапуском советских мультфильмов, не только съемками их новых серий, но и реставрацией шедевров советской анимации.

Так, уже 5 декабря к выходу в кино (!) готовятся сразу несколько популярнейших мультиков («Снежная королева», «Двенадцать месяцев», «Сказка о царе Салтане», «Тайна третьей планеты», «Щелкунчик»), которые мультипликаторы и художники приведут в порядок с помощью высоких технологий и представят практически в HD-качестве.

Кадр из мультфильма "Щелкунчик"

Понятно, что все эти детские мультфильмы создавались 40 лет назад, поэтому за время эксплуатации пленка утратила былой блеск. Поэтому «Союзмультфильм» начал восстанавливать эти любимые детьми и взрослыми фильмы, получив цифровые копии прямо с кинопленок.

Специалисты студии бережно устраняли повреждения, очищая каждый кадр от целлулоидной пыли, царапин и порывов. При необходимости применялась технология ротоскопинга: персонажи отделялись от фона для раздельной очистки и восстановления всех элементов кадра.

Кадр из мультфильма "Тайна третьей планеты"

Следили за тщательной работой специалисты, работавшие непосредственно над этими же мультфильмами в советское время. В частности, за процессом восстановления цвета в фантастической саге «Тайны третьей планеты» внимательно наблюдала художник-постановщик картины Наталья Орлова, создававшая мультик в 1981 году с режиссером Романом Качановым.

Художник-постановщик картины Наталья Орлова. Фото: кадр из передачи телекаала ТВЦ

- Сложная работа по восстановлению классических мультфильмов очень важна для понимания высокой значимости произведений анимации, - отметила глава киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, - таким образом, молодое поколение получает возможность познакомиться с богатством «золотой коллекции», многие из шедевров которой именно из-за качества изображения долгие годы оставались в тени, а мы - увидеть по-новому знакомые с детства картины. Настоящие произведения киноискусства с годами раскрываются новыми гранями, и это очень здорово, что благодаря нашему проекту у детей и взрослых появилась возможность по-достоинству оценить шедевры отечественной анимации.

Первый сборник «очищенных» мультфильмов — «Снежная королева», «Двенадцать месяцев», «Сказка о царе Салтане», «Тайна третьей планеты», «Щелкунчик» — выходит уже 5 декабря в объединенной сети «Синема Парк», «Формула Кино», «Кино Окко».

Леонид Шварцман. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Помимо реставрированных картин в программу показов вошли также мультфильмы легендарного режиссера и художника Леонида Шварцмана, который в этом году отпраздновал 100-летний юбилей.

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