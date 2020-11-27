Звезды обсудят мужские темы в новом ток-шоу IVI

Дмитрий Чеботарев. Фото предоставлено пресс службой ivi

Об этом новое оригинальное шоу IVI, которое зрители увидят уже в декабре 2020 года.

Борис Дергачёв и Данила Якушев. Фото предоставлено пресс службой ivi

Среди гостей первых программ — популярные актёры Макар Запорожский («Молодежка», «Метод»), Роман Попов («Полицейский с Рублевки», Comedy Club), Данила Якушев («Одноклассницы», «Все или ничего»), Оскар Кучера («Команда Б», «Светофор»), Дмитрий Чеботарев («Майор Гром: Чумной Доктор», «Фитнес»), Евгений Романцов («Молодежка. Взрослая жизнь», «Шерлок в России»), музыканты Natan, Роман Билык (Рома Зверь), спортсмен Алексей Ягудин и др.

Участники шоу. Фото предоставлено пресс службой ivi

Новое ток-шоу IVI Originals дает возможность гостям раскрыться и откровенно высказаться на актуальные темы. Например, друзья или девушка? Не где-то в теории, а в реальной жизни. Или как отступить назад, сохранив при этом лицо? Ведущие не лезут за словом в карман и могут даже спровоцировать гостя – такие правила этой мужской игры. Тем интереснее наблюдать за реакцией и слушать ответы.

«Это первое шоу IVI Originals. Проект снят специально с учётом потребления контента на мобильных устройствах и десктопах», - рассказывает Давид Кочаров, генеральный продюсер IVI.

Кадр со съемок. Фото предоставлено пресс службой ivi

В сезоне 2020-2021 зрители увидят сериалы, документальные картины, полнометражные фильмы и шоу собственного производства. На сервисе уже стартовали сериалы «Нежность» и «ЧУМА! Вторая волна», а 27 ноября зрители IVI увидят премьеру комедийного сериала Zakon i Besporyadok («Закон и Беспорядок»). А в конце года зрителей IVI ждет интерпретация классики «Мертвые души», караоке-проект «Чумовой Новый год».