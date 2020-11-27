Актриса Елен Ксенофонтова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сегодня, 27 ноября знаменитости рассказали о вакцинировании от коронавируса, а также лечении в стационаре и дома.

Лечатся амбулаторно

40-летний Алексей Пивоваров переносит COVID-19 в легкой форме. Ведущий сообщает о самочувствии: «Сижу дома, в съемках и жизни «Редакции» участвую онлайн. Хорошо, что есть зум и надежная команда, которая за это время научилась работать и без моего личного присутствия… И да, два месяца назад я делал прививку от ковида. Вот – опытным путем установил, что это было плацебо. Либо «Спутник» в моем случае не сработала. В общем, подал теперь заявку на вступление в клуб переболевших. Самочувствие – вполне терпимое».

Алексей Пивоваров Фото: Instagram.com

39-летний Родион Газманов прививался в тот же период, что и Пивоваров. Музыкант рассказал сегодня, что чувствует себя прекрасно. Есть или нет у него антитела – не знает. Проверять будут только в марте, так как и он участвовал в двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании. Родион Газманов назвал причину вакцинации: «Отец переболел - потерял голос почти на месяц. Поэтому решился – первые дни после был легкий озноб, суставы ломало, слабость, не мог встать». Но все эти симптомы у Родиона быстро прошли и он чувствует себя прекрасно.

Родион Газманов Фото: Борис КУДРЯВОВ

47-летняя Елена Ксенофонтова дома продолжает лечения после выписки из больницы. В стационаре актриса справилась с одышкой, температурой, осталось победить слабость и восстановить организм. Течение коронавируса было тяжелым из-за обострения сопутствующего заболевания. Поэтому ближайшие спектакли с участием Ксенофонтовой отменены.

Вылечились

73-летняя Татьяна Васильева сегодня в программе «Гражданская оборона» на Первом канале сообщила, что переболела уже дважды. Обоняние вернулось не полностью, хотя актриса вылечилась давно. Васильева собирается вакцинироваться от коронавируса.

Татьяна Ваисльева Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

38-летний Борис Корчевников признался – и он уже переболел. Телеведущий был госпитализирован: «Десять дней лечился от коронавируса. У меня он проходил в легкой форме. Лежал в больнице». Несмотря на легкое течение заболевания свои ощущения Борис описывает так: «После этого коронавируса сил нет, мертвый лежишь».