Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество
Эксклюзив kp.rukp.ru

Геннадий Онищенко: Надо все запасы спиртного на Новый год вылить в унитаз

Экс-главсанврач, академик РАН и депутат Госдумы в беседе с обозревателем KP.RU Александром Гамовым продолжил тему «сокращения новогодних каникул»
Александр ГАМОВАлександр ГАМОВ
КомментироватьОставить комментарий
Депутат Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко

Депутат Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- ...Геннадий Григорьевич! А я вот по поводу вашего «антинародного» предложения - ограничить новогодние каникулы двумя днями - 31-м декабря и 1-м января...

- Разве ж это «антинародное» предложение? У нас же экономика стоит аж до 14-го января! И в три раза возрастает интенсивность работы «скорой» - приходится спасать народ от перепоя да переедания...

- Но ведь главное-то что? Обычно к Новому году люди делают большие запасы спиртного, консервированных закусок. Многие уже закупились, а вы - с такими антинародным лозунгом...

- (возмущённо) Знаете что, не надо! Вам никто не давал права давать оценки. Вы - журналист. Вы должны доподлинно, со всеми акцентами и нюансами, изложить мое мнение. Вот ваш профессионализм, а не комментировать мои высказывания, извращая их смысл.

- (как бы виновато) Извините.

- Это уже не журналистика, это имеет другой совершенно оттенок. (немного поостыв) Теперь даю советы.

Первое. Запасы алкоголя вылить в раковину, а еще лучше – в унитаз.

- (растерянно) Да вы что?

- (на повышенных тонах) В унитаз вылить!

- Я не буду это публиковать...

- (напористо) А вот вы опубликуйте!

Второе... Что касается запасов съестных. Скоропортящиеся продукты, блюда делаются как раз 31-го числа. Приостановите свои обычные аппетиты, сделайте тех же салатов ровно на то, чтобы нормально, без переедания и достойно, встретить Новый год.

И - третье... А пищевое сырье - в виде картофеля, горошка консервированного, майонеза, который идет на салат оливье, оставьте про запас. И вы их спокойно, равномерно распределите, поглощая в течение долгой наступающей, наконец, зимы.

- (тихим голосом) Коллеги! Вот тут Геннадий Григорьевич сказал: спиртное - в унитаз и в раковину вылить. Это вырезаем из звукозаписи.

- (возмущённо) Нет, вы не имеете права! Я подам на вас в суд, потому что вы извращаете смысл сказанного мною.

(снова - немного поостыв) У кого есть автомобили, - спиртное, которое вы припасли к празднику и на Новогодние каникулы, можно использовать вместо омывателя стекол, который (омыватель. - А. Г.), по-моему, делается сейчас такого качества, что даже стекла разъедает.

- (вяло) Спасибо. И зачем я вам позвонил, Геннадий Григорьевич?

- Итак, мы договорились - вылить в унитаз!

- (совсем потерянно) Понял.

- Даже не осквернять раковину на кухне.

ИНТЕРВЬЮГеннадий Онищенко: досье KP.RU

Рекомендуемые