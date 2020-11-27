Геннадий Онищенко: Надо все запасы спиртного на Новый год вылить в унитаз

Депутат Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко Фото: Михаил ФРОЛОВ

- ...Геннадий Григорьевич! А я вот по поводу вашего «антинародного» предложения - ограничить новогодние каникулы двумя днями - 31-м декабря и 1-м января...

- Разве ж это «антинародное» предложение? У нас же экономика стоит аж до 14-го января! И в три раза возрастает интенсивность работы «скорой» - приходится спасать народ от перепоя да переедания...

- Но ведь главное-то что? Обычно к Новому году люди делают большие запасы спиртного, консервированных закусок. Многие уже закупились, а вы - с такими антинародным лозунгом...

- (возмущённо) Знаете что, не надо! Вам никто не давал права давать оценки. Вы - журналист. Вы должны доподлинно, со всеми акцентами и нюансами, изложить мое мнение. Вот ваш профессионализм, а не комментировать мои высказывания, извращая их смысл.

- (как бы виновато) Извините.

- Это уже не журналистика, это имеет другой совершенно оттенок. (немного поостыв) Теперь даю советы.

Первое. Запасы алкоголя вылить в раковину, а еще лучше – в унитаз.

- (растерянно) Да вы что?

- (на повышенных тонах) В унитаз вылить!

- Я не буду это публиковать...

- (напористо) А вот вы опубликуйте!

Второе... Что касается запасов съестных. Скоропортящиеся продукты, блюда делаются как раз 31-го числа. Приостановите свои обычные аппетиты, сделайте тех же салатов ровно на то, чтобы нормально, без переедания и достойно, встретить Новый год.

И - третье... А пищевое сырье - в виде картофеля, горошка консервированного, майонеза, который идет на салат оливье, оставьте про запас. И вы их спокойно, равномерно распределите, поглощая в течение долгой наступающей, наконец, зимы.

- (тихим голосом) Коллеги! Вот тут Геннадий Григорьевич сказал: спиртное - в унитаз и в раковину вылить. Это вырезаем из звукозаписи.

- (возмущённо) Нет, вы не имеете права! Я подам на вас в суд, потому что вы извращаете смысл сказанного мною.

(снова - немного поостыв) У кого есть автомобили, - спиртное, которое вы припасли к празднику и на Новогодние каникулы, можно использовать вместо омывателя стекол, который (омыватель. - А. Г.), по-моему, делается сейчас такого качества, что даже стекла разъедает.

- (вяло) Спасибо. И зачем я вам позвонил, Геннадий Григорьевич?

- Итак, мы договорились - вылить в унитаз!

- (совсем потерянно) Понял.

- Даже не осквернять раковину на кухне.