"Взрывали автомобиль, потом обстреляли": создатель ядерной программы Ирана Мохсен Фахризаде убит вместе с родственниками

Создатель ядерной программы Ирана Мохсен Фахризаде убит вместе с родственниками Фото: REUTERS

Неподалеку от иранской столицы, Тегерана убит самый известный физик-ядерщик Исламской республики, один из создателей ядерной программы Ирана Мохсен Фахризаде. Он стал жертвой атаки неизвестных: очевидцы рассказали о взрыве, после чего его автомобиль обстреляли. Среди жертв также родственники ученого, находившиеся рядом с ним в момент покушения.

Трагедия произошла неподалеку от иранской столицы Фото: REUTERS

Фахризаде называли руководителем секретной программы Ирана по созданию ядерного оружия. Именно его имя звучало в ходе пресс-конференции израильского премьера Биньямина Нетаньяху, проведенной после того, как в 2018 году израильская разведка добыла т.н. «тайный ядерный архив Ирана».

Поэтому в Иране считают, что Фахризаде погиб в результате теракта, к которому причастны израильские спецслужбы. В пользу этой версии может также говорить и ставшая достоянием СМИ информация о тайном визите Нетаньяху в Саудовскую Аравию, который прошел всего несколько дней назад.

Очевидцы рассказали о взрыве, после чего его автомобиль обстреляли. Фото: REUTERS

Командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) поклялось отомстить за смерть Фахризаде «как мы делали это в прошлом». Фахризаде становился несколько лет назад объектом покушения, но ему удалось тогда выжить.

Среди жертв также родственники ученого, находившиеся рядом с ним в момент покушения. Фото: REUTERS

Иранские власти не отрицают того, что он в прошлом служил в КСИР, а в последние годы курировал иранскую ядерную программу, которая, по утверждениям Тегерана, носит исключительно мирный характер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему США убили иранского генерала Сулеймани и не начнется ли из-за этого мировая война

Молчать иранцы точно не станут. К чему приведет американская провокация? Разбирается публицист Максим Шевченко (подрообности)