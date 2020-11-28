Ефремову одиноко в одноместной камере, не с кем поговорить

«Недавно он исповедовался и причастился в храме при СИЗО». Фото: © 2020 Белгородская и Старооскольская епархия Белгородская митрополия РПЦ

Михаила Ефремова, осужденного за пьяное ДТП со смертельным исходом, отправили из Москвы по этапу. Мы спросили одного из его адвокатов, Романа Филиппова, как актер обустроился на новом временном месте - в белгородском СИЗО.

- Пока Михаил находится в СИЗО, на карантине, его еще не отправляют в колонию, - сказал «КП» адвокат Роман Филиппов. - Мы к нему туда ходили. Настроение у него сейчас не очень хорошее. Сейчас там карантин. Поэтому к нему не допускают на свидание никого (в том числе и родных), кроме адвокатов.

- Какие у него условия?

- Отдельная камера. Он находится в ней один.

- Так это же намного комфортнее, чем когда он был в московском «Воднике» с двумя сидельцами!

- Нет. Когда один - хуже. Так-то хоть пообщаться можно с кем-то из сокамерников, а тут не с кем и перемолвиться. Он сказал, что ему хуже одному. Что одиноко и пообщаться не с кем.

- А чем он там занимается?

- Читает и пишет письма. Телевизор смотрит.

- Говорят, сценарии ему пересылают?

- Я в это не вникал. Какие-то стихи ему посылали…

- В московском СИЗО он мог и спортом заниматься. Знаю, просил передать из дома ракетки для настольного тенниса…

- Да, так было. А здесь немного другая атмосфера, здесь он один. Не с кем играть в теннис. На прогулки выходит, но опять же один, не в группе.

- Кормят как?

- Нормально. Еду ему можно заказывать в камеру. В этом проблем нет.

- А носки, нижнее белье, говорят, сам стирает?

- Может и сам постирать. Жалоб нет. Он говорил, что в армии служил, так что научен быть непритязательным. Никаких особых условий для него там нет. Отношение - как ко всем. Недавно он исповедовался и причастился в храме при СИЗО.

«Будем просить о сокращении срока»

- Сейчас у вас какой план?

- Хотим написать кассацию. Говорили об этом с Михаилом.

- Слышала разговоры, что Ефремов уже смирился и ни на что не надеется?

- Почему смирился? Нет. Он все равно считает, что чрезмерно суровое наказание.

- Вопросов больше нет от потерпевших? Всем им выплачено?

- В принципе нет. За исключением каких-то представительских расходов (компенсации), но это будет отдельно. Думаю, теперь с потерпевшими надо общаться. Чтобы по истечении времени к нему проявили снисхождение, чтобы все-таки пошли на сокращение срока.

- А разве раньше вы не пытались с потерпевшими общаться или они непробиваемые?

- Пытаемся каждый раз. Но каждый раз какие-то препятствия. Думаю, надо пройти все инстанции, и потом уже… Должно время пройти.

- Говорят, Михаил письма личные им отправил? Кому он написал, сыновьям умершего?

- Да, всем потерпевшим. Адреса их от нас узнал.

- Они ответили ему?

- Нет, по-моему.

- Может, ему стоит сделать обращение публичное к потерпевшим?

- Вы знаете, все воспринимается по-разному - все его письма (Ефремов во время суда написал даже стихотворение к погибшему Сергею Захарову, которое люди оценили двояко), высказывания, все его действия. Поэтому он уже не знает, что ему написать. Не возмещал ущерб - плохо. Возместил моральный ущерб всем потерпевшим - тоже плохо.

- А чем плохо? То, что не получилось убавить кардинально срок?

- Ну да. Вроде говорили (и Добровинский, и другой адвокат потерпевших), мол, возместите, и будет снисхождение какое-то. Но этого не случилось. По крайней мере они сказали во время переговоров, что не будут просить в суде ужесточить приговор. Но и снисхождения, то есть уменьшения срока тоже не будут просить. Однако же в выступлениях адвокатов потерпевших на суде апелляционной (второй) инстанции были просьбы, чтобы оставить приговор, как есть. Это даже после возмещения (Ефремов каждому из потерпевших выплатит по миллиону рублей компенсации. - Ред.).

После суда Михаила Ефремова отправили по этапу. Сейчас он на карантине. Фото: АГН «Москва»

«И деньги взяли, и на уступки не пошли»

- Это Добровинский просил не менять срок Ефремову?

- В принципе все адвокаты потерпевших такое заявляли. Хотя до суда они говорили, что, если будет оплачена компенсация, они не станут делать никаких заявлений в суде по поводу срока для Ефремова. Только напишут, что возмещен ущерб, подтвердят это. И все.

- Может, надо было с адвокатами той стороны письменно договариваться? Взять с них письменные гарантии, что они не станут ничего говорить о сроке для Ефремова?

- А это уже воспринимается как торговля! Дескать, вы сначала нам заплатите, а потом мы решим на свое усмотрение. Хотя устно говорили, что не станут о сроке на суде говорить. Вот и не понимаешь, как к любому действию Михаила отнесутся. Вроде человек готов возместить, а воспринимается, знаете, как… не знаю что.

- Раз те адвокаты устно обещали ничего не говорить о сроке Ефремову, а сами сказали, чтобы суд срок оставил без изменения, - разве это честно? И деньги взяли, и на уступки не пошли!

- Вот вы так это оцениваете, а кто-то иначе. Потому и не знаешь, что получится. Не хочется комментировать ту сторону. Им, конечно, тяжело, они потеряли родного человека…

- Пашаев мне рассказал, что он по 200 тысяч рублей всем потерпевшим во время первого суда отправлял. Родные заявляли, что вернут эти деньги обратно. А родной брат умершего Захарова после первого суда пошел и снял деньги, взял себе.

- Такое было. Но я опять же не хочу давать этому оценок.

- Получается, тупик?

- Посмотрим. Может, время пройдет, и все как-то по-другому будут смотреть на вещи. И потерпевшие поменяют свое мнение.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Настроение все время меняется»

- По итогу суда над Ефремовым Добровинский лишен статуса адвоката. Как Ефремов к этому отнесся? Кстати, слышала разговоры, что лишили адвоката статуса за вымогательство у Ефремова (еще до того, как он бесплатно решил защищать потерпевших) 15 млн руб. за его защиту?

- Таких подробностей я у Михаила не спрашивал.

- Вашей работой Ефремов доволен?

- Вроде как доволен, да. Ему сейчас не хочется выступать публично, он хочет, чтобы к нему было поменьше внимания. Но настроение у него меняется. Скажем, сегодня может сказать, мол, да, то-то надо. На другой день - иное настроение, говорит: нет, пошли все.

- В общем, сейчас у него на душе кошки скребут?

- Мы ему вопросы о душе не задаем, мы занимаемся своей работой.

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