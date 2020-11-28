Великий Диего Марадона дружил с мячом, Фиделем Кастро и Папой Римским

Диего жил на полную катушку. Как говорили, в нем уживались и бог, и дьявол. Но после того, как Марадона перестал играть, победил последний. Фото: Eddie KEOGH/REUTERS

Он на равных общался с сильными мира сего, дружил с Фиделем Кастро, Уго Чавесом и Эво Моралесом - тот даже приглашал Диего, чтобы выиграть очередные выборы. А Папа Римский Франциск, который в юности был в Аргентине заядлым болельщиком, устроил кудеснику мяча в Ватикане специальную аудиенцию.

Кто видел, как играет Марадона, тот на всю жизнь полюбил футбол. Фото: Colorsport/Global Look Press

Марадона женился на Клаудии Вильяфанья 7 ноября 1989 года, когда у них уже были две дочери. В 2003 году они развелись, но остались в хороших отношениях. Фото: REUTERS

Марадону не раз арестовывала полиция. Однажды за неуплату налогов у него даже забрали из уха сережку с бриллиантом. Фото: REUTERS

Спортсмен не раз приезжал на Кубу в гости к Фиделю Кастро. Сначала с Клаудией и дочками, а потом он там лечился от наркозависимости. Фото: Rafael PEREZ/REUTERS

«Золотой мальчик» любил жизнь и ни в чем себе не отказывал. Фото: REUTERS