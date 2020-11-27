Близнецы Анджелины Джоли и Брэда Питта решили свою судьбу

Двойняшки Нокс и Вивьен появились на свет в 2008 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро детей: родные - Шайло (14 лет) и двойняшки Нокс и Вивьен (по 12 лет), а также приемные - Мэддокс (19 лет), Пакс (16 лет) и Захара (15 лет). На днях стало известно, что младшие дети голливудских звезд определились со своим будущим. Близнецы Нокс и Вивьен решили не связывать жизнь с актерской профессией.

Анджелина Джоли родила близнецов Нокс и Вивьен в июле 2008 года в Ницце. Нокс старше своей сестры на одну минуту. Младенцы, появившись на свет, заработали свои первые миллионы. Первое фото малышей Джоли и Брэд Питт продали одному из глянцевых изданий за рекордную сумму - 14 миллионов долларов. Эти деньги пошли в благотворительные фонды.

Сейчас детям по 12 лет. Они все силы сосредоточили на учебе. Вивьен учит арабский, а Нокс - язык жестов. Девочка занимается карате и уже добилась в этом боевом искусстве значительных успехов. Нокс обожает рисовать и нередко по сделанным им эскизам создает украшения своими руками.

Как поведала приятельница Джоли, ни Вивьен, ни Нокса совершенно не соблазняет карьера в Голливуде, пишет Womans Day И это при том, что близнецы успели попробовать себя в актерской профессии по настоянию Анджелины. Вивьен снялась вместе с мамой в "Малифисенте", исполнив роль маленькой принцессы Авроры. Нокс озвучил одного из персонажей в мультфильме "Кунг-фу панда 3".

По словам подруги Анджелины, не так давно близнецы сообщили матери, что актерами быть не хотят. Вивьен решила посвятить себя гуманитарной деятельности и благотворительной работе. А Нокс хочет связать судьбу с разработкой программного обеспечения для компьютеров.

Стоит отметить, что все дети Анджелины и Брэда носят двойную фамилию - Джоли-Питт. Имя при этом у каждого тоже двойное. Так, малыши при рождении были названы Нокс-Леон и Вивьен-Маршелин. Ноксом звали деда Питта по отцовской линии, Леоном был прадед по материнской линии Анджелины. Вивьен получила свое второе имя в честь матери Джоли, своей бабушки, умершей от рака.

Детей Джоли и Питта называют победителями генетической лотереи - такие они красавцы. Нокс больше похож на Анджелину, а Вивьен с годами все больше напоминает Брэда. Энджи во многих интервью заявляла, что ее дети скромные и застенчивые. Когда Нокс и Вивьен были совсем малышами, актриса описывала их как "маленького мудреца" и "девочку-девочку".