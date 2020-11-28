"В группе «Дюна» невосполнимая утрата": Наталья Сенчукова раздавлена горем

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наталья Сенчукова и Виктор Рябин вместе 30 лет. Они не только живут душа в душу, но и являют собой пример очень успешного творческого дуэта. Вот уже много лет артисты радуют всех поклонников группы "Дюна". Впрочем, вместе супруги переживают не только счастливые мгновенья, но и несчастья. Так произошло и на этот раз.

Наталья Сенчукова раздавлена горем. Певица сообщила о смерти музыканта группы "Дюна" Андрея Апухтина. По словам артистки, она и ее муж Виктор Рыбин сейчас испытывают невероятную боль от потери не только коллеги, но и верного друга.

"В группе «Дюна» невосполнимая утрата. Сегодня ушел из жизни замечательный человек и музыкант Андреи Апухтин. Слов нет...", - написала певица.

Никаких подробностей знаменитость не привела. В комментариях поклонники скорбят вместе с Сенчуковой и Рыбиным.

Стоит отметить, что в середине ноября Наталья и Виктор устроили масштабную вечеринку. Пара арендовала плавучий ресторан в Подмосковье по случаю 50-летия Сенчуковой. На мероприятие пригласили 50 человек. Всех гостей обязали сдать тест на Covid-19. "У наших гостей приблизительно 70% переболели коронавирусом, а мы с Наташей сделали прививки уже месяц назад", - хвастался Рыбин.

Именинницу завалили цветами и подарками. Сама Сенчукова призналась, что с трудом может поверить в свой возраст, поскольку ощущает себя гораздо моложе. "Мне конвертики с деньгами подарили. Сумочку вот дали. 50 лет - это для меня не какой-то рубеж с цифрой. Я даже на 30 лет не ощущаю себя. Пока все хорошо в моей жизни", - признавалась певица.

А ведь совсем недавно пара жаловалась на безденежье. В апреле солист группы "Дюна" откровенно признавался, что у них на руках осталась только 31 тысяча рублей. По всей видимости, сейчас дела Сенчуковой и Рыбина пошли в гору.