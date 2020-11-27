Записки киевлянки: В годовщину Майдана Украина ждет одного - когда в России начнут продавать вакцину, чтоб тайно съездить за ней

Киев, 2014 год. Площадь Незалежности (Независимости) и сгоревшее здание Дома Профсоюзов (справа). Фото: Александр КОЦ

А ЗЕЛЕНСКИЙ ЖДЕТ «ПРАВИЛЬНУЮ» ВАКЦИНУ - АМЕРИКАНСКУЮ

Как рассказала женщина, переболевшая ковидом, в Александровской больнице Киева к пациентам приходят в палаты в основном волонтеры, студенты и ординаторы. Профессура и сотрудники кафедр смылись на «удаленку» и консультируют онлайн. Простые, палатные врачи массово увольняются, а больницы заполнены под самую завязку.

Почему-то вспомнилась холера в Одессе. Советские профессора-инфекционисты, эпидемиологи, поехали со всех уголков СССР помогать спасать людей. Украинские эпидемиологи говорят о катастрофе, отсутствии врачей, но при этом никто не спешит пополнить ряды «солдат», которые воюют с ковидом, а власть предпочла роль запретителя, предлагая предпринимателям, потерявшим работу, пойти работать санитарами в больницы.

- Ну почему, вот, не купить бы российскую вакцину, - откровенно, но шепотом, признаются еще оставшиеся на посту врачи.

Но ни один украинский учёный публично не призвал купить российскую вакцину, не говоря уж о депутатах и президенте Зеленском, который наотрез отказывается от российского препарата и ждет «правильную», американскую. А один из патриотических журналистов вообще заявил, что лучше вколет себе в вены бензин, чем российскую вакцину, за что был обсмеян в соцсетях, где ему пожелали гореть «синим пламенем».

В Киеве поговаривают, что многие депутаты уже привились тайком, а остальные - пусть хоть умрут.

ШТРАФЫ ВСЕ БОЛЬШЕ, ВВП — ВСЕ МЕНЬШЕ

На этом фоне патриоты каждый день вместе с полицией устраивают облавы на мелкий и средний бизнес по выходным (в стране «карантин выходного дня»). Предприниматели уже разоряются, и говорят, что те деньги (8 тысяч гривен — около 20 тысяч рублей), которые дадут в качестве компенсации не хватит на корм котам.

Многие украинцы ждут, когда препарат «Спутник» окажется в свободной продаже в России, чтобы купить вакцину там для себя и своих близких. Причем киевские бизнесмены готовы препарат везти на свой страх и риск, хоть и через третьи страны.

Народ мечется в поисках туалетной бумаги. Киевляне маски теперь почти не снимают, потому как штрафуют за их отсутствие. Но штраф небольшой – 220 гривен, а вот бизнесменов, нарушивших «карантин выходного дня», штрафуют жестко (до 35 тыс гривен). Патриоты уже включились в облавы вместе с полицейскими.

Семь лет назад именно мелкие предприниматели поддержали Майдан. Янукович им мешал. На днях стало известно, что Зеленский хочет идти на второй срок, причем число невыполненных обещаний тут устали даже и считать.

Власть урезает ставки врачам и учителям, сокращает все социальные выплаты. Падение ВВП тут прогнозируют на 15% за год, при этом госдолг вырос только за месяц на 22 млрд гривен.

И эти люди обещали мир, снижение тарифов и победу над пандемией?

КОРПОРАТИВ В МАСКАХ И СПЕЦОЧКАХ

Пессимисты считают, что карантин введут еще на полгода, чтобы не было протестов.

В подвале студгородка одного из университетов обнаружили гранатомет и автоматы. Ну не прелестно? Это студенты так онлайн учатся? Однако украинский политический стиль - неизменен. Это когда ты едешь на официальный приём с фальшивым тестом на ковид, когда открыто говоришь везде "Ну, Путина мы кинули, обещали одно, а не сделали ничего", считаешь, что люди-быдло, а тех, кто не согласен, прессуешь или гонишь из страны.

- Стыдно тут жить, - говорит мужчина, который работал на заводе Антонова, а теперь вынужден продавать талончики на трамвай, потому что попал под сокращение.

Но новогоднее настроение никто не отменял. Девчонки-кассиры супермаркета обсуждали, что до 19 декабря начальство просит принять участие в корпоративе, однако придется быть в масках и спецочках.

- Да навищо мэни той корпоратив? Ни причёску не видно, не макияж, - сокрушается недовольная девушка. Отмечать Новый год киевляне будут, похоже, в «Ашане» и на автозаправках.

Сегодня в Киеве почти никто не вспоминает Майдан и даже стесняются об этом говорить, как о какой-то ошибке, из- за которой теперь вот так и живут семь лет.

Вспомнился конец 2013 года. В этот день дождь шёл со снегом, и уже был захвачен Крещатик, на котором творилось то, что потом назовут «революцией Гидности». Везде уже были какие-то блокпосты, через которые можно было пройти к метро с трудом. В памяти всплыло лицо майдановца в сельском кожухе, неопрятного вида, который не хотел меня пропускать, потому что не ответила на его приветствие «Слава Украине». Я тогда не сразу все поняла, что это так надолго.

А теперь жизнь и смерть в Киеве окончательно сошлись, стали совсем близко, друг напротив друга и смотрят в глаза. И говорят, что вроде бы город прозревает.

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