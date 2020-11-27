Фэн-шуй на декабрь 2020: благоприятные и неблагоприятные даты

Публикуем прогноз на двенадцатый месяц года Фото: Shutterstock

1 декабря, вторник

Благоприятный день для большинства начинаний. Сейчас стоит заключать партнерские союзы, а также можно подумать о том, чтобы устроить личную жизнь. Хороший день для любовного свидания, назначения помолвки.

Часы удачи: c 11.00 до 14.00.

2 декабря, среда

Планируем на этот день важные дела, подписание договоров, встречи с партнерами. Не бойтесь, если сейчас расстроятся давнишние планы. После этого обязательно откроется новая дверь, возможна та самая, что вам нужна больше всего.

Часы удачи: с 13.00 до 17.00.

3 декабря, четверг

Не лучший день для того, чтобы строить грандиозные планы. Оставьте судьбоносные проекты на другой день. Пока же позаботьтесь о себе, уделите внимание своему здоровью и займитесь внешностью.

А еще обязательно проведите время с детьми и старшими членами семьи.

Часы удачи: с 9.00 до 12.00.

4 декабря, пятница

День под знаком разрушения, так что созидать сегодня не получится. А вот разорвать отношения с кем-то, расставить все точки над i – пожалуйста!

Удачный момент для того, чтобы заняться своим внешним видом и, к примеру, сменить прическу или имидж.

Часы удачи: с 16.00 до 18.00.

5 декабря, суббота

Вот вроде бы и неплохой день, но для судьбоносных решений никак не подходит. А вот для того, чтобы провести с семьей классно время, самое то. Не жалейте эмоций и добрых слов и все это вернется сторицей.

Часы удачи: с 10.00 до 15.00.

6 декабря, воскресенье

Крайне неподходящий день для деловой активности, переговоров и поездок. Лучшее занятие - чтение книг, освоение чего-то нового.

Следите за своим питанием. Сейчас не стоит следить, чтобы пища была свежей. Алкоголь под запретом.

Часы удачи: с 13.00 до 16.00.

7 декабря, понедельник

Благоприятный день для большинства дел. Особенно для тех, от которых вы ждете кардинальных перемен. Меняйте работу, назначайте помолвки, переезжайте на новое место. При этом необходимо действовать с твердой уверенностью в своем успехе.

Часы удачи: с 8.00 до 15.00.

8 декабря, вторник

Противоречивые характеристики дня. Сейчас следует строго следовать правилам и предписаниям. Инициатива будет наказуема и не приведет к желаемому результату.

Используйте шанс обратиться к кому-либо с просьбой или прошением.

Часы удачи: с 11.00 до 14.00.

9 декабря, среда

Также весьма хороший день. Можно с самого утра строить грандиозные планы и воплощать их в жизнь.

Для больших покупок отличный момент, а также для путешествий, походов.

А вот с переменой имиджа повремените.

Часы удачи: с 10.00 до 17.00.

10 декабря, четверг

Не стоит использовать день для различных перемен. Особенно грандиозных! Предпочтите повседневные дела.

К новым проектам приступать рано, надо завершить начатое, и создать крепкую основу для будущих начинаний.

Часы удачи: с 17.00 до 20.00.

11 декабря, пятница

Не предпринимайте ничего серьезного. Пятница должна быть легкой! Но не легкомысленной. Сейчас вообще лучше не делать, а думать, обсуждать, планировать, придумывать. Причем, продуктивнее это будет в команде единомышленников.

Часы удачи: с 8.00 до 12.00.

12 декабря, суббота

Эту субботу необходимо посвятить дому и семье. Деловая активность сегодня полностью исключена. Так что проводим день в хозяйственных хлопотах, готовке, уборке. Неплохо отправиться на прогулку с близкими. А вечером можно принять гостей.

Часы удачи: с 14.00 до 19.00.

13 декабря, воскресенье

Также не стоит планировать ничего сложного. Бизнес отложите на другие дни. Сейчас же посвятите себя отдыху. Чтение книг, походы в кино, или бани-массажи – выбираем, кому что ближе!

Часы удачи: с 10.00 до 15.00.

14 декабря, понедельник

Все энергии сегодня в балансе. Такого же баланса можно достигнуть в переговорах. Даже самый сложный визави внемлет доводам и согласится с заданными условиями.

Если начинаете дело с партнерами, четко обговаривайте условия и нагрузку каждого участника.

Часы удачи: с 9.00 до 13.00.

15 декабря, вторник

День для педантов. Сейчас стоит взяться за те проекты и дела, которые требуют от нас максимальной сосредоточенности, скрупулезности и точности. Благоприятно обращаться в различные инстанции и заниматься «бумажными» делами.

Часы удачи: с 11.00 до 13.00.

16 декабря, среда

Приступаем к новому, завершаем старое, строим, знакомимся и планируем свадьбу. Кажется, во всех сферах зеленый свет? Нет, есть исключение. Путешествия стоит отложить, дабы избежать финансовых потерь.

Часы удачи: с 16.00 до 18.00.

17 декабря, четверг

Не питаем особых надежд на этот день. Увы, он будет довольно пустым. Разговоры и обещания окажутся непродуктивными. Сделать задуманное не удастся из-за мелких, но многочисленных препон, на устранение коих уйдет вся энергия.

Часы удачи: с 12.00 до 15.00.

18 декабря, пятница

Также день, не сулящий особых успехов. В программе повседневные дела, которые моно делать с закрытыми глазами.

Правда для удачных покупок – самое подходящее время.

Часы удачи: с 15.00 до 19.00.

19 декабря, суббота

«Безденежный день». Это значит, что лучше сейчас не касаться денег вообще. Особенно не стоит начинать дела, нацеленные на обогащение. Перенесите все планы, связанные с финансами, на другие дни.

Часы удачи: с 13.00 до 16.00.

20 декабря, воскресенье

Только завершение начатого! В остальном же успеха ждать пока не приходится. Посему, планируем отдых и веселье. Хорошо также отправляться в путешествия. Они сулят яркие впечатления и новые знакомства.

Часы удачи: с 10.00 до 13.00.

21 декабря, понедельник

Имеем дело с тем, что есть: не желательно обращаться за помощью к кому-либо и занимать деньги. С финансами сегодня вообще сложные отношения: попридержите средства!

Кроме того, не следует уезжать далеко от дома.

Часы удачи: с 9.00 до 13.00.

22 декабря, вторник

День под знаком завершения. Не надо начинать новые дела, куда как лучше завершить то, что ждет своего часа.

Это касается не только дел, но и личных, деловых отношений. Если мечтали поставить точку в общении с кем-то, не стоит тянуть.

Часы удачи: с 12.00 до 15.00.

23 декабря, среда

Можно приступать к новым делам. Однако фэн-шуй предостерегает: они не должны быть долгосрочными, рассчитанными на продолжительное время.

Сегодня, по возможности, стоит больше времени провести с родителями.

Часы удачи: с 10.00 до 16.00.

24 декабря, четверг

Благоприятный день для множества дел. Но главным занятием должны стать не какие-то масштабные начинания, а… генеральная уборка в квартире и на рабочем месте. Впустите к себе свежую энергию!

Кроме того, можно начать подготовку к праздникам и отправиться за покупками.

Часы удачи: с 15.00 до 19.00.

25 декабря, пятница

Не следует приниматься за дела, которые требуют солидных финансовых затрат. Лучше займитесь благоустройством своей жизни, мелким ремонтом и наведением уюта в доме.

Неподходящий день для переговоров.

Часы удачи: с 12.00 до 16.00.

26 декабря, суббота

Если работа, то только на себя, на благо близких. Сегодня вообще семья стоит во главе угла. Про свои профессиональные обязанности, по возможности, забудьте до понедельника. Планируйте занятия для всей семьи – обеды, прогулки, развлечения.

Часы удачи: с 8.00 до 12.00.

27 декабря, воскресенье

Принимаемся за «судьбоносные проекты», за те, которыми вы будете заниматься не один год – строительство, переезд в новое жилье и так далее.

Ну и, конечно, не забудьте про всевозможные приятные занятия для души!

Часы удачи: с 11.00 до 17.00.

28 декабря, понедельник

Характеристики дня не подходят для делового понедельника: запрет на важные дела, на встречи и подписание договоров.

Также стоит опасаться моральной и физической перегрузки.

От крупных покупок необходимо отказаться.

Часы удачи: с 14.00 до 18.00.

29 декабря, вторник

День под знаком разрушения. Не принимаем судьбоносных решений и откладываем значимые проекты на пару дней.

Сегодня можно разорвать тяготящие связи и заняться «разрушительными» работами. Например, разбором ненужных строений на приусадебном участке.

Часы удачи: с 10.00 до 11.00.

30 декабря, среда

Также сложный день. Стоит свести общение с окружающими к минимуму и приступать лишь к привычным, рутинным делам. В остальном успеха будет не видать.

День характеризуется перепадами настроения, имейте это в виду, во взаимодействии с близкими и коллегами.

Часы удачи: с 13.00 до 15.00.

31 декабря, четверг

Благоприятный день для новых проектов, если, конечно, будет желание и возможность заниматься чем-то, кроме подготовки к празднику. Следует помнить, что дела должны нести положительный эффект.

Сегодня можно отправиться за покупками и, конечно, встретиться с друзьями. Бездействие, лень противопоказаны.

Часы удачи: с 15.00 до 20.00.