"Ближайшие два-три месяца будут самыми тяжелыми": генетик дал прогноз по коронавирусу в России

Скоро год, как мир узнал о коронавирусе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

МУТАЦИИ ЕСТЬ - УГРОЗЫ НЕТ?

Новому коронавирусу-пришельцу уже больше года. Первый случай болезни был зафиксирован у 55-летнего жителя китайской провинции Хубэй 17 ноября 2019-го. С тех пор, переходя от человека к человеку, а также от людей к животным и обратно (как в случае с датскими норками) SARS-CoV-2 мутировал много тысяч раз. И что мы имеем в итоге к сегодняшнему дню? Что нас может ожидать дальше? Об этом «КП» поговорила с генетиком, руководителем научно-медицинского Центра «Genetico», основателем Института стволовых клеток человека Артуром Исаевым.

- Коронавирус мутирует во многих организмах, в которые попадает. И уже есть модификации вируса с разными мутациями, одни распространены больше, другие меньше, - рассказывает эксперт. - Но хорошая новость в том, что пока эти мутации не затронули основных компонентов вируса, его белков. Судя по имеющимся научным данным, не появилось нового штамма, против которого оказалась бы бессильна иммунная система переболевших людей. Все говорит о том, что наш иммунный ответ одинаково хорошо нейтрализует варианты коронавируса с различными мутациями.

- А как же случаи повторных заражений? Недавно глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в мире их задокументировано всего 24, в России вообще ни одного. Но тем не менее случаи есть, и не факт, что мы знаем обо всех.

- Да, есть некоторая информация о повторных заражениях коронавирусом. По статистике таких случаев не более 0,2%. И в эту цифру включаются ситуации двух типов. Часть случаев - реинфекции, то есть когда человек заболевает после повторной встречи с тем же самым вариантом вируса, что и в первый раз. Другая часть - заражения новым вариантом коронавируса, с какими-либо мутациями. Есть гипотеза, что скорее всего повторные заболевания через относительно короткий срок связаны с «дефектами» работы иммунной системы конкретных людей. Пока это выглядит как исключения. Хотя, может быть связано и с тем, что времени пока прошло мало. Как долго будет сохраняться иммунная защита от CОVID-19 у переболевших людей в конечном счете - мы еще не знаем.

К человеку от норок может попасть уже особым образом мутировавший коронавирус. Фото: Влад КОМЯКОВ

ВИРУС ПЫТАЕТСЯ ПОДСТРОИТЬСЯ ПОД НОВЫХ ХОЗЯЕВ

- Сегодня официально зарегистрированное число зараженных ковидом приближается к 61 миллиону, но в реальности цифры в три-четыре раза выше. Думаю, это более 200 миллионов человек, - продолжает Артур Исаев. - Уже зафиксировано, что вирус передается от человека к животным. Яркий пример – фермы, где разводят норок. Зверьки оказались чувствительны к заражению SARS-CoV-2. Но главная проблема даже не в том, что они заболевают. А в том, что вирус в организме животных может мутировать не так, как это происходит у человека. Попадая в норок, возбудитель ковида пытается подстроиться под нового хозяина, чтобы в нем было лучше выживать и размножаться. И потом к человеку от норок будет попадать уже особым образом мутировавший коронавирус.

Пока, правда, нет доказательств, что видоизмененный у этих пушных зверей вирус как-то особенно себя ведет при заражении людей. Да, инвитро, то есть в лабораторных условиях, на культурах клеток были замечены некоторые тревожные детали. Но в реальной жизни они пока не дают о себе знать.

- Исследования продолжаются, и в ближайшие недели мы с коллегами будем анализировать информацию по другим животным, которые уже доказанно или потенциально тоже восприимчивы к SARS-CoV-2, - отмечает Артур Исаев. - Теоретически, если вирус начнет массово размножаться и мутировать у них, история может стать неконтролируемой. Поэтому главная задача сейчас – как можно быстрее нейтрализовать возбудителя ковида, который уже находится в популяции (среди людей. - Ред.). Это снизит риски, что SARS-CoV-2 попадет в организмы других животных, с которыми контактирует и живет человек. Основные рычаги для сдерживания инфекции хорошо известны: это санитарные меры, ограничения и вакцинация.

Массовая вакцинация еще не началась, и мы ждем полноценного подтверждения, что разработанные прививки действительно защищают при столкновении с ковидом. Фото: EAST NEWS

«БЛИЖАЙШИЕ 2-3 МЕСЯЦА БУДУТ САМЫМИ ТЯЖЕЛЫМИ»

- Массовая вакцинация у нас еще не началась, и мы ждем полноценного подтверждения, что разработанные прививки действительно защищают при столкновении с ковидом. С учетом этого заболеваемость и дальше будет расти? До каких пор и цифр, на ваш взгляд? Какие-нибудь передышки нам светят?

- Я думаю, что в ближайшие два-три месяца в России и в мире будет пик проблем, связанных с эпидемией. Пик заболеваемости. В то же время есть повод для оптимизма: иммунная прослойка растет даже без вакцины. В июне, когда мы вместе с Европейским университетом в Санкт-Петербурге измеряли долю переболевших людей с антителами, у питерцев это было порядка 7-9%. Сейчас же есть данные, что за последние месяцы заболело ковидом такое же количество населения, как за все предшествующие 6 месяцев.

С одной стороны, это тревожный факт. Но, с другой, это означает, что иммунная прослойка увеличивается. Есть вероятность, что сегодня она около 25%. Еще пару месяцев заболеваемости такими темпами, и, думаю, что прослойка достигнет 25-40%. Останется добрать еще 10-20% - возможно, как раз за счет вакцинации - и общий объем иммунной «подушки безопасности» дойдет до 60%. Этого, по прогнозам, должно быть достаточно, чтобы взять эпидемию под контроль и заболеваемость твердо пошла на спад.

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Нас ждет новогодний подарок: небольшая эпидемическая передышка

- Артур Александрович, известно, что долгие новогодние каникулы в России в прошлые годы были мощным ударом по гриппу и ОРВИ. Заболеваемость ощутимо падала. И снова подскакивала, когда взрослые возвращались на работу, а дети в школу. Может ли произойти по аналогии так с ковидом?

- Да, именно так и будет! Во время праздничных каникул сокращается количество контактов между людьми, им не нужно каждый день ездить на работу, находиться в транспорте, в замкнутых помещениях в офисах и на предприятиях. Поэтому возбудитель инфекции передается значительно меньше - как гриппа, ОРВИ, так и CОVID-19.

Причем, очень важен именно двухнедельный срок каникул - это максимальная продолжительность периода, когда есть вероятность распространения инфекции от уже заразившихся. Поэтому ряд стран вводила и вводит самый строгий и жесткий карантин как раз на 14 дней.

В то же время стоит понимать: в январе мы будем видеть последствия заболевания людей, подхвативших инфекцию еще в декабре. Поэтому смертность, к сожалению, по-прежнему может сохраняться очень высокой и в начале следующего года.

Продолжение следует. Во второй части интервью с Артуром Исаевым - о том, насколько эффективны могут быть для профилактики ковида и снижения вирусной нагрузки недавние «находки» ученых: полоскание ротоглотки различными растительными средствами.

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