Павел Воля: "Харламов сопли на кулак наматывает, страдает"

Гарик Харламов и Кристина Асмус. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Павел Воля вновь издевательски высказался о разводе близкого друга Гарика Харламова с Кристиной Асмус. По словам шоумена, не так давно он и другие артисты Comedy Club стали свидетелями эмоций Гарика.

Павел Воля не устает подтрунивать над своим другом. На днях он заявил, что Гарик Харламов тяжело переживает расставание с Кристиной Асмус. Все произошло в эфире очередного выпуска шоу Comedy Club. Гостей передачи стала Анна Седокова. В какой-то момент речь зашла о разводах и расставаниях.

По мнению многодетной мамы, мужчины гораздо легче переносят кризис в личной жизни. На что муж Ляйсан Утяшевой парировал: "Какой там легче?! Мы приходим с мужиками в гримерную, а Харламов сопли на кулак наматывает. Харламов постоянно страдает".

Сам 39-летний Харламов не стал опровергать слова друга по поводу его личной жизни. Более того, он отметил, что желающих занять место Асмус в его сердце не нашлось. "Мне никто после развода в Direct не написал. Кому я нужен?", - посетовал с улыбкой артист.

Павел также объяснил, из-за чего рухнул брак Кристины и его товарища. По его мнению, всему виной стало увлечение телефоном. Как думает Воля, Харламов целыми днями сидел в нем и не уделял жене должного внимания. "Телефон, надо признать, это очень интересная штука. Что нужно сказать собеседнику, чтобы он оторвался от телефона. Харламова невозможно оторвать от телефона, невозможно", - поведал 41-летний артист.

После этого он представил Харламова, уткнувшегося в телефон, и Асмус, которая пыталась оторвать от него мужа, произнося фразы: "Гарик, мне плохо!", "Вызови скорую", "Ты не уделяешь мне внимания", "Мне предлагают сняться в фильме «Текст»", "Мы разводимся". "А Гарик только и отвечает: «Да-да, хорошо»", - поделился Воля.

Ранее Воля озвучил вес Харламова после развода. "Сколько весит Гарик Харламов на осень 2020 года? 100 килограммов весит Гарик Харламов. Но это неточные данные. Они с каждой секундой увеличиваются", - заявил Павел.

Напомним, Гарик Харламов и Кристина Асмус несколько месяцев назад объявили о расставании. Не так давно они официально развелись. Шоумен переписал на свою восьмилетнюю дочь огромный дом на Рублевке, где жил с 32-летней актрисой. После развода родителей Анастасия осталась с мамой, но звездный отец может видеться с ней в любое время.