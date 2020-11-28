Последние новости о ситуации в Нагорном Карабахе на 28 ноября 2020

. Фото: REUTERS

ЦЕРКВИ АЛБАНИИ

"Весь мир должен знать, что церкви в Кельбаджаре принадлежат древнему кавказскому албанскому государству. Это подтверждают многие исторические документы. Это не секрет. Армянские "историки" и фальсификаторы просто подделали древние албанские церкви, добавили свои сочинения и присвоили эти церкви", - цитирует Интерфакс-Азербайджан заявление Ильхама Алиева.

По версии политика, в "1830-х годах царская Россия упразднила Албанскую церковь, передала все ее имущество Армяно-григорианской церкви, "а армянские священники и их покровители начали присваивать эти церкви".

Президент отметил, что в Азербайджане создана большая научная база по этому вопросу, работы которых должны быть доведены до сведения не только научного сообщества, но и мирового сообщества.

"Кавказская Албания была великим государством. Его столицей была Габала. Исторические памятники и церкви Кавказской Албании - наше историческое и культурное наследие. Мы защищаем эти церкви. Я много раз бывал в этих церквях, в Шеки, Габалинском районе, Удинской церкви. Мы защищаем эти церкви как наше культурное наследие. Поэтому волноваться не стоит. Эти церкви и впредь будут охраняться государством. Политика Азербайджана в отношении мультикультурализма и межрелигиозных отношений высоко ценится во всем мире и мировыми лидерами", - заявил Алиев.

Минобороны Азербайджана продолжает транслировать видеокадры вхождения воинских подразделений в Кельбаджарский район.

НОВАЯ ГРАНИЦА

Минобороны Армении сообщает о встрече министра обороны Вагаршака Арутюняна с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, который руководит российским миротворческим контингентом.

Правительственные СМИ Армении также пишут о подготовке визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию. Об этом стали говорить после решения Пашиняна отправить в командировку в Россию начальника службы протокола аппарата главы правительства Эдуарда Арутюняна.

"Предположительно, Пашиняна пригласили в Москву к 4 декабря. Там он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета," - пишут армянские и бакинские агентства.

Также в СМИ обсуждают заявление Пашиняна, который заявил, что государственную границу между Арменией и Азербайджаном прокладывают с помощью спутниковых карт по границе, очерченной еще во времена существования СССР.

Об этом он заявил, комментируя попавшее на видео разграничение на золоторудном месторождении в Сотке. Похоже, что часть его отойдет к Азербайджану, а другая - Армении.

ПРЕЗИДЕНТ ПОДДЕРЖИВАЕТ ДИАЛОГ

"Мы даем официальные сообщение далеко не о всех телефонных разговорах международных президента. Президент неоднократно говорил, что в это время в процессе Карабахского урегулирования он находится в интенсивном диалоге, телефонном диалоге со своими коллегами из Армении и Азербайджана", - ответил на вопросы журналистов пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

Ранее премьер Армении Никола Пашинян рассказал в Facebook, что в ночь на пятницу дважды за час переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, обсудив с ним ситуацию в Карабахе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему Сенат Франции проголосовал за признание независимости Карабаха: есть две причины

Армения в восторге, Азербайджан в ярости от решения Парижа (подробности)