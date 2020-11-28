«Беги от него»: Подруга Ивлеевой умоляла ее не выходить замуж за Элджея

Настя Ивлеева и Элджей женаты больше года. Фото: Инстаграм.

Телеведущая Настя Ивлеева и рэпер Элджей женаты уже год. Судя по всему, супруги счастливы вместе. Однако поначалу их отношения одобряли далеко не все. Подруга Насти и ее соведущая по шоу «Орел и решка» Юлия Коваль пришла в ужас, когда узнала, что Ивлеева встречается с Элджеем. В своих клипах Алексей Узенюк (это настоящее имя рэпера) неизменно предстает в образе плохого парня, который употребляет запрещенные вещества и совершенно не уважает девушек. Артист не производит впечатление интеллектуала, и тем более не похож на мужчину мечты, которому можно доверять. Поэтому когда Ивлеева рассказала подруге, что ее парень – Элджей¸ Коваль посоветовала ей немедленно порвать с возлюбленным.

- Когда я узнала, что Настя встречается с Элджеем, я сказала ей убегать, блокировать все его номера. Мне казалось, что он не самый лучший парень, что таких следует избегать, - рассказала Юлия в эфире программы «Вечерний Ургант».

Но Настя не стала слушать советов подруги. Ее роман с Алексеем развивался стремительно. А когда Ивлеева познакомила Юлю с Элджеем, та пришла к выводу, что он совсем не такой, каким его считают по его клипам.

- Когда я познакомилась с Лешей лично, я поняла, что он совсем не такой, каким кажется. На полном серьезе, это один из самых достойных парней, которых я знаю, - рассказала Коваль.

Эи , как дела? @sayonaraboy Фото:

Сама Настя рассказывала, что ее абсолютно все устраивает в браке с 26-летним музыкантом. Правда, большую часть семейной жизни супруги проводят порознь. 29-летняя звезда «Орла и решки» часто улетает на съемки трэвел-шоу, так что они с мужем успевают соскучиться друг по другу. По словам Насти, во время продолжительной разлуки она не ревнует мужа, потому что полностью доверяет ему.

- Наши отношения начались в тот момент, когда я была на «Решке». Мы привыкли к разлуке. Для нас это нормально. Вообще не ограничиваем друг друга. Нет такого, мол, туда не ходи, с тем не общайся. Но нет такого, что парень идет куда-то и девок клеит. У нас доверие. Если ты человека любишь, доверяешь ему, все легко дается, - призналась Ивлеева как-то в Инстаграме.

Настя всегда охотно общается и с поклонниками, и с журналистами. А вот ее муж не любит интервью и предпочитает не рассказывать о себе. Причину такой закрытости Ивлеева объяснила на шоу «Вечерний Ургант»: оказывается, ее супругу с трудом дается искусство беседы. Во время программы Иван Ургант спросил, почему Элджей отказывается появляться на телевидении вместе с Настей, несмотря на то, что редакция «Вечернего Урганта» не раз приглашала его прийти на эфир вместе с женой. Ивлеева, чуть смутившись, ответила:

- Он по-прежнему очень тяжело разговаривает. Он может рэп читать, а диалог поддерживать уже сложнее.

Юлия Коваль и Настя Ивлеева вместе ведут шоу "Орел и решка". Фото: Инстаграм.

Телеведущая и рэпер поженились в 2019 году, их свадьба была тихой и скромной – поклонники узнали о том, что они стали мужем и женой, лишь пару месяцев спустя. Правда всплыла, когда Настя поменяла документы. Она официально взяла фамилию мужа и стала по паспорту Анастасией Узенюк. По словам телеведущей, во время регистрации брака они с мужем были в загсе только вдвоем. Их родителей (отец Алексея – состоятельный новосибирский бизнесмен) на бракосочетании не было.

- Это не было банальной историей с миллионом родственников и всей этой движухой свадебной. На самом деле никто не планировал, все получилось очень спонтанно, даже, в принципе, сама роспись. Просто пошли, расписались, пришли домой, легли спать, - рассказывала Ивлеева в одном из интервью.