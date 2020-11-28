Бельгия продлила жесткий карантин до середины января

В последнее время страна стоит на первом место в Евросоюзе по количеству заболевших на 100 тысяч населения Фото: REUTERS

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро заявил, что предпринятые властями страны усилия по предотвращению распространения коронавируса окажутся потраченными впустую, если жесткий карантин не будет продлен.

- Я предпочел бы, чтобы в это Рождество мы закончили нынешний катастрофический год, а не начали новый катастрофический год, - сказал глава правительства Бельгии.

Решением кабинета все ограничительные меры продлены до 15 января. В частности, на территории Бельгии действуют комендантский час и запрет на массовые мероприятия.

Единственным послаблением, которое власти сделали в преддверии праздников, стало разрешение открыть все магазины – ранее допускалась работа только продуктовых и аптек. Культурные, спортивные и досуговые учреждения остаются закрытыми.

Согласно статистике, в Бельгии зафиксировано более 570 тысяч случаев коронавируса, в результате болезни скончалось свыше 16 тысяч человек.

В последнее время страна стоит на первом место в Евросоюзе по количеству заболевших на 100 тысяч населения – почти 5 тысяч человек. Этот же показатель для соседних с Бельгией Италии и Франции составляет 2,5 тысячи и 3,4 тысячи на 100 тысяч населения соответственно.