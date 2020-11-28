Окончательные итоги президентских выборов в США: эксперты дали прогноз, как проголосует коллегия выборщиков

Трамп заявил, что отдал распоряжение готовиться к процедуре передачи власти Фото: REUTERS

Действующий президент США Дональд Трамп заявил о готовности покинуть резиденцию в том случае, если большинство выборщиков проголосует за его оппонента Джо Байдена.

Вместе с тем, глава Белого Дома в очередной раз подчеркнул, что считает результаты выборов сфальсифицированными, а победу демократа нечестной.

Всеобщие выборы президента прошли в США 3 ноября, однако вот уже без малого месяц продолжается подсчет и пересчет голосов в некоторых штатах.

Не дожидаясь оглашения официальных результатов президентской гонки, многие американские СМИ объявили победителем Джо Байдена, об этом же заявила и команда кандидата от Демократической партии.

Штаб Трампа обратился в суды с исками, требуя пересчета голосов, но в ряде случаев они отказались рассматривать претензии республиканцев, а в Джорджии ручной пересчет голосов не изменил положения, и победителем остался Байден.

Ранее Трамп заявил, что отдал распоряжение готовиться к процедуре передачи власти, а Управление по общим вопросам администрации США предоставило команде Байдена доступ к необходимым для этого финансам.

Официально выборы в США закончатся после голосования выборщиков 14 декабря. Коллегия выборщиков состоит из 538 человек (от каждого штата – пропорционально его населению), которые оглашают волю жителей своего штата.

Списки выборщиков формируются на партийных съездах на уровне штатов. После подсчета голосов губернатор утверждает список победившей в этом штате партии.

Выборщики могут голосовать за любого из кандидатов. Никакого наказания за выбор представителя конкурирующей партии для них не существует. Но поскольку выборщиками почти всегда являются видные партийные функционеры, они голосуют за победившего представителя своей партии.

Для победы кандидату необходимо набрать 270 голосов выборщиков. Эксперты полагают, что Трамп наберет 232 голоса, а Байден – 306.